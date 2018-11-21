جامعة الكرة تصدم نادي آسفي وتنصف بنهاشم

أوعنا بلعيد

نزل قرار لجنة النزاعات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كقطعة ثلج باردة على فريق أولمبيك أسفي بعد أن قضت بإلزامه بتسديد كل المستحقات المالية العالقة بذمته لصالح محمد أمين بنهاشم، مدرب الفريق السابق. كما رفضت كل الدفوعات التي تقدم بها الفريق ضده، واعتبرتها اتهامات لا أساس لها.

وفرضت اللجنة على أولمبيك أسفي تسديد كل المستحقات المالية العالقة بذمته لصالح أمين بنهاشم، والبالغة 140 مليون سنتيم، بعدما تبين لها أن موقف المدرب والدفوعات التي تقدم بها قانونية. كما برأته من الإخلال بعمله أو الإساءة إلى سمعة الفريق من خلال التصريحات التي أدلى بها إلى وسائل الإعلام.

وفاجأ أولمبيك أسفي في وقت سابق متتبعي كرة القدم وبعض أنصار النادي بعدما راسل لجنة النزاعات التابعة لجامعة كرة القدم لإخطارها بفرضه عقوبة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم على مدربه بنهاشم، أضاف إليها غرامة أخرى بقيمة 50 مليون سنتيم، بحجة إساءته إلى الفريق وسمعته بعد إدلائه بتصريحات صحافية.

وكان بنهاشم قد ربط تجديد عقده مع الفريق المسفيوي بأداء المكتب المسير لمستحقات اللاعبين المادية العالقة بذمته منذ الموسم الماضي، لا سيما أنه هو من تدخل لدى اللاعبين وطلب منهم الصبر واللعب بقتالية، واعدا إياهم بالتدخل من أجل استلامهم مستحقاتهم المادية، وعندما أخلت الإدارة بالتزامها خرج بتصريح صحافي أكد فيه أنه لن يجدد عقده حتى يستلم اللاعبون مستحقاتهم.

ورفضت اللجنة سالفة الذكر النظر في مراسلة فريق أولمبيك أسفي، واعتبرت فرضه غرامة بقيمة 150 مليون سنتيم على بنهاشم طريقة للتملص من أداء ما بذمته لصالح مدربه. وطالبت الفريق بدفع مبلغ 140 مليونا إلى بنهاشم، الذي يشرف حاليا على تدريب فريق أولمبيك خريبكة.

وكان بنهاشم قد قدم موسما رائعا مع أولمبيك آسفي، وقاده بلاعبين شباب إلى احتلال مركز وسط في ترتيب الدوري الاحترافي، بعد أن كان يصارع سنوات من أجل الإفلات من النزول إلى القسم الثاني، وهو الوضع الذي يعانيه في الموسم الحالي رفقة هشام الدميعي، الأمر الذي دفع جماهير الفريق إلى تنظيم وقفات احتجاجية، محملة المكتب المسير مسؤولية رحيل بنهاشم عن الفريق.