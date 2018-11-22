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الرئيسية | رياضة | برودة الطقس تنقل معسكر لاعبي الرجاء إلى بوزنيقة

برودة الطقس تنقل معسكر لاعبي الرجاء إلى بوزنيقة

برودة الطقس تنقل معسكر لاعبي الرجاء إلى بوزنيقة
بلعيد أوعنا
الخميس 22 نونبر 2018 - 00:20

تراجع مسؤولو الرجاء الرياضي لكرة القدم عن خوض معسكر تدريبي مغلق بمدينة الجديدة ابتداء من اليوم الخميس، وتم تحويل مكان المعسكر صوب بوزنيقة، تأهبا لخوض القمة المرتقبة أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف مصدر مقرب لجريدة هسبريس أن إدارة الرجاء تراجعت عن إقامة المعسكر بملعب الغولف بمدينة الجديدة بعد تخوفها من إصابة اللاعبين بنزلات برد، بحكم برودة الطقس التي تشهدها المدينة في هذه الفترة من السنة، وبعد ملعب التداريب عن مكان إقامة اللاعبين.

وأعلنت إدارة الرجاء أنه بعد تشاور بين الطاقم التقني والإدارة الرياضية، تم إعداد برنامج إعدادي خاص عبر إجراء حصتين تدريبيتين بمركب الوازيس يومي الثلاثاء والأربعاء.

كما اختار الفريق الدخول في تربص إعدادي خاص ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بمركب Vichy Celestins بضواحي مدينة الصخيرات، وهو بالمناسبة المركب المخصص للتربصات الإعدادية بالنسبة إلى المنتخب الوطني.

وسيجري الرجاء خلال تربصه الإعدادي المغلق ثلاث حصص تدريبية بمركب مولاي عبد الله بالرباط، على أن يواصل التجمع الإعدادي يوم السبت بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء.

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