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الرئيسية | رياضة | إسبانيا تتحمس لتنظيم "مونديال" مشترك مع المغرب والبرتغال

إسبانيا تتحمس لتنظيم "مونديال" مشترك مع المغرب والبرتغال

إسبانيا تتحمس لتنظيم "مونديال" مشترك مع المغرب والبرتغال
هسبريس - إفي
الخميس 22 نونبر 2018 - 00:00

أعرب رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز، مساء الأربعاء، عن "تحمسه الكبير" لفكرة التقدم بملف مشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030. كما اعتبرها نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا "فكرة جيدة" بحاجة إلى العمل عليها.

وتحدث سانشيز، خلال مؤتمر صحافي عقب القمة الإسبانية- البرتغالية، التي عُقدت بمدينة بلد الوليد الإسبانية، عن الملف المحتمل لتنظيم المونديال، مؤكدا أن الوقت حان كي تدرس اتحادات كرة القدم في الدول الثلاث هذا المشروع.

ودافع رئيس الحكومة الإسبانية عن قوة "التغيير والأمل"، التي يتضمنها هذا المشروع، خاصة بالنسبة إلى الشباب، في "رسالة شاملة" مقابل "خطاب الاستقطاب المسيطر" حاليا على الساحة العالمية.

وأوضح أن هذه الفكرة تدور حول قيمة "الوحدة" و"مد الجسور" عن طريق مشروع غير مسبوق في تاريخ كؤوس العالم لأن هذه هي المرة الأولى التي تكون هناك فكرة تقديم ملف مشترك لدول تقع في قارتين: أوروبا وأفريقيا.

وتقدم بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، يوم الاثنين الماضي، بعرض إلى نظيره المغربي سعد الدين العثماني، من أجل تقديم ملف ترشيح مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، على هامش الزيارة التي قام بها المسؤول الإسباني إلى المغرب، حسب ما نقلته مصادر حكومية لجريدة 'إلبايس" الإسبانية.

وأوضحت مصادر الجريدة، واسعة الانتشار بالجارة الإيبيرية، أن "السلطات المغربية أبدت رضاها بخصوص المقترح"، مشيرة إلى أن الفكرة الإسبانية لا تزال جنينية، وكانت قد اكتفت بالتنسيق مع المسؤولين البرتغاليين، وتم استبعاد المغاربة من هذه الخطوة ، قبل أن تتدارك".

وأضافت "إلبايس" أن "الإسبان لهم طموح لاستضافة مونديال 2030، أو كأس أمم أوروبا لسنة 2028، وبدأت مشاورتها مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني أنفنتينو، في الـ13 من الشهر الماضي، من أجل الحصول على دعمه أو موافقة مبدئية منه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - سوسي الخميس 22 نونبر 2018 - 00:17
لا ثقة في غجر إسبانيا و البرتغال، قد يخلفون وعدهم في اي وقت.
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-22
2 - مثليين ونفتخر الخميس 22 نونبر 2018 - 00:19
المغرب اسبانيا البرتغال نسبة النجاح في تنضيم المونديال 80 في المائة اما دول شمال إفريقيا فالنسبة لا تتعدى 5 فالمائة الواقع شيىء والحلم شيء آخر
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11
3 - HAMID الخميس 22 نونبر 2018 - 00:29
الجزائر ترحب بالخبر لكي لا يطالب المغرب مجدد بفتح الحدود.
وخصوصا سبق وتحالف المغرب مع الاسبان والبرتغال ضد
الخلافة العثمانية ، فهذا ليس بجديد ........
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-26
4 - كريم التطاوني دار اسنوس الخميس 22 نونبر 2018 - 00:30
فكرة.جيدة جدا لان المغرب لا يبعد عن اسبانيا الا بحوالي 14 كيلومتر فنظرا لقرب المسافة الفاصلة بينهما وكذلك البرتغال فهذا امر مشجع بالتوفيق ان شاء الله
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26
5 - راس الكورة الخميس 22 نونبر 2018 - 00:37
آمل أن يتحقق هذا التنظيم لكي يصبح المغرب أكثر قرباً من الدول المتحضرة ويسير على خطاها في طريق التقدم، عكس ما يحصل لنا مع من يتشدقون بخطاب النفاق من قبيل "الإخوة الأشقاء" و"ووحدة الدين واللغة"... وهم في الحقيقة أشد عداوة وحقداً ولا يرجون لنا أي تقدم بل يريدون أن يقزموا بلدنا ويشوهون سمعتنا أمام العالم. عاشت الصداقة المغربية-الإسبانية-البرتغالية!
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10
6 - لاعب كرة ة القدم الخميس 22 نونبر 2018 - 00:42
حتى. ولو نضم هاد الكأس بين هاد ثلاثة د ول ،فالافتتاح يكون بالبرتغال ،و النهاية تكون باسبانيا
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-11
7 - Touhali الخميس 22 نونبر 2018 - 00:45
excellente idée
نعام كلهم أصدقاء المغرب ومنفاتيحين مع بلدنا الحبيب المغرب. يحبون ولا يكرهون.
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1
8 - منير الخميس 22 نونبر 2018 - 00:48
مرحبا بالتنظيم المشترك.فقط يلا يتلعب الفينال فالمغرب.
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4
9 - Takfarinas الخميس 22 نونبر 2018 - 00:48
تلاتين سنا ونتو تجروعلى كأس العالم و في النهاية دب اليأس في قلوبكم و عهدي بكم القبول بدور الكومبارس لأن اسبانيا لن يكون لها حظ الا بتنظيم مشترك مع جيرانها و الحقيقة تقول ان التنظيم اذاحصل سيكون اسبانيا برتغاليا و المغرب سيكون له شرف تنظيم مقابلة أو مقابلتين على ارضه شفقة وتشكر.. ألم تهضمو خيبات العقدين الأخيرين و مازلتم تجرون وراء السراب
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-9
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