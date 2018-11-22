إسبانيا تتحمس لتنظيم "مونديال" مشترك مع المغرب والبرتغال

هسبريس - إفي

أعرب رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز، مساء الأربعاء، عن "تحمسه الكبير" لفكرة التقدم بملف مشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030. كما اعتبرها نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا "فكرة جيدة" بحاجة إلى العمل عليها.

وتحدث سانشيز، خلال مؤتمر صحافي عقب القمة الإسبانية- البرتغالية، التي عُقدت بمدينة بلد الوليد الإسبانية، عن الملف المحتمل لتنظيم المونديال، مؤكدا أن الوقت حان كي تدرس اتحادات كرة القدم في الدول الثلاث هذا المشروع.

ودافع رئيس الحكومة الإسبانية عن قوة "التغيير والأمل"، التي يتضمنها هذا المشروع، خاصة بالنسبة إلى الشباب، في "رسالة شاملة" مقابل "خطاب الاستقطاب المسيطر" حاليا على الساحة العالمية.

وأوضح أن هذه الفكرة تدور حول قيمة "الوحدة" و"مد الجسور" عن طريق مشروع غير مسبوق في تاريخ كؤوس العالم لأن هذه هي المرة الأولى التي تكون هناك فكرة تقديم ملف مشترك لدول تقع في قارتين: أوروبا وأفريقيا.

وتقدم بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، يوم الاثنين الماضي، بعرض إلى نظيره المغربي سعد الدين العثماني، من أجل تقديم ملف ترشيح مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، على هامش الزيارة التي قام بها المسؤول الإسباني إلى المغرب، حسب ما نقلته مصادر حكومية لجريدة 'إلبايس" الإسبانية.

وأوضحت مصادر الجريدة، واسعة الانتشار بالجارة الإيبيرية، أن "السلطات المغربية أبدت رضاها بخصوص المقترح"، مشيرة إلى أن الفكرة الإسبانية لا تزال جنينية، وكانت قد اكتفت بالتنسيق مع المسؤولين البرتغاليين، وتم استبعاد المغاربة من هذه الخطوة ، قبل أن تتدارك".

وأضافت "إلبايس" أن "الإسبان لهم طموح لاستضافة مونديال 2030، أو كأس أمم أوروبا لسنة 2028، وبدأت مشاورتها مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني أنفنتينو، في الـ13 من الشهر الماضي، من أجل الحصول على دعمه أو موافقة مبدئية منه".