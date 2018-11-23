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كُتّاب وآراء
غوارديولا: التدريب في دوري إنجلترا جعلني أقوى
يؤمن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن المنافسة وعدم التوقع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كانا التحدي الأكبر في مسيرته.
وقبل انتقاله إلى مانشستر حصد غوارديولا ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة، ثم قاد بايرن ميونيخ للقب الدوري في ثلاث مناسبات متتالية؛ في بطولات لا تسيطر عليها سوى عدد قليل من الأندية.
وقال المدرب الإسباني إنه كان بحاجة لتعلم مهارات جديدة قبل انتقاله إلى إنجلترا في 2016، وأُجبر على التأقلم مع جدول المباريات المزدحم والمنافسة من خمسة فرق أخرى.
وأضاف: "أنا مدرب أفضل حاليا عما كنت عليه في ألمانيا وأكثر بكثير مما كنت عليه في برشلونة. "الآن أشعر أنني مدرب أفضل هنا أيضا إذ تعلمت التعامل مع هذه البطولة المذهلة في العديد من الظروف".
وقاد غوارديولا سيتي للقب الدوري في الموسم الماضي وكسر العديد من الأرقام القياسية وأنهى البطولة بحصد 100 نقطة وتسجيل 106 أهداف في 38 مباراة.
ونال سيتي لقب كأس المحترفين الموسم الماضي ودرع المجتمع هذا العام ليرتفع عدد بطولات غوارديولا كمدرب إلى 24 لقبا واعترف أن نقل إمكاناته إلى المستوى الدولي سيحدث في وقت ما لجني الثمار.
وتابع "عاجلا أم اجلا سيحدث ذلك لأنني أحب القيام بالأمور كل ثلاثة أيام لكن بطريقة أكثر هدوءا قليلا وألعب المزيد من الغولف".
وأضاف "لو أتيحت لي الفرصة وحصلت على عروض من بعض المنتخبات سنرى ماذا سيحدث".