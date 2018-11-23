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الرئيسية | رياضة | وكيل لاعبين يساعد قضاء بلجيكا في قضية فساد

وكيل لاعبين يساعد قضاء بلجيكا في قضية فساد

وكيل لاعبين يساعد قضاء بلجيكا في قضية فساد
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 23 نونبر 2018 - 04:19

يستعد وكيل اللاعبين ديان فيليكوفيتش للتعاون مع السلطات البلجيكية، التي تحقق في النشاط الإجرامي والفساد في كرة القدم، أملا في الحصول على عقوبة مخففة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بيلجا".

وجرى اتهام فيليكوفيتش بالتورط في منظمة إجرامية، وغسل الأموال والفساد، قبل أن يتم إطلاق سراحه بشكل مشروط عبر محكمة ليمبرغ.

ويعد فيليكوفيتش واحد من بين اثنين من أبرز المتورطين في الفضيحة التي ضربت كرة القدم البلجيكية، والتي تردد أن تضمنت جرائم الاحتيال والتلاعب بنتائج المباريات.

وألقت السلطات البلجيكية القبض على مدرب نادي بروج البلجيكي ايفان ليكو، الشهر الماضي، ولكنها أطلقت سراحه في وقت لاحق.

وأشارت النيابة العامة في بلجيكا إلى أن هذه الفضيحة تأتي في إطار عمل عصابات الجريمة المنظمة وغسل الأموال.

وتشتبه السلطات في أن التلاعب طال مباراتين على الأقل لتفادي هبوط أحد الأندية إلى دوري الدرجة الثانية، في موسم 2017 / 2018، وتتحدث التقارير أن هذا النادي هو ميتشيلين الذي هبط رغم ذلك.

وأوضحت النيابة العامة أنها قامت بـ44 مداهمة وقامت بتفتيش منازل ستة أعضاء في مجالس إدارات أندية مختلفة، ومنازل أربعة من وكلاء اللاعبين واثنين من الحكام، ومحامي سابق وأحد مكاتب المحاسبة، ومساكن تاجري مجوهرات وصحفيين اثنين، ومدرب وبعض المشتبه في ضلوعهم في القضية.

وأكد ناديا اندرلخت وستاندرد ليج، اللذان يتنافسان في دوري الدرجة الأولى، أنه تم مداهمة مقريهما أيضا. بينما وصل عدد المقبوض عليهم في هذه الحملة الأمنية للسلطات البلجيكية إلى 29 شخصا، منهم 19 شخصا متهمين في عدة قضايا مختلفة.

وتفجرت فضيحة التلاعب في نتائج المباريات في بلجيكا بعد أشهر قليلة من تألق المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2018، بروسيا، التي اختتم مشواره فيها بالحلول في المركز الثالث.

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