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الرئيسية | رياضة | المغرب يتريث في قرار المونديال المشترك لـ2030

المغرب يتريث في قرار المونديال المشترك لـ2030

المغرب يتريث في قرار المونديال المشترك لـ2030
هسبريس من الرباط
الخميس 22 نونبر 2018 - 22:33

رداً على المقترح الذي تقدّم به بيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، بشأن التقدم بملف مشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030 لم يحسم المغرب في هذه الخطوة المرتقب أن تثير الكثير من الجدل، خصوصا أن هناك من ينادى بكأس عالم مغاربي موحد.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الخميس، جواباً عن سؤال صحافي حول تنظيم كأس عالم مشترك مع الدولتين المشار إليهما: "عندما سيتخذ القرار سيعلن عنه".

وكان رئيس الحكومة الإسبانية تحدث قبل أيام، خلال مؤتمر صحافي عقب القمة الإسبانية-البرتغالية، التي عُقدت بمدينة بلد الوليد الإسبانية، عن الملف المحتمل لتنظيم المونديال، مؤكدا أن الوقت حان كي تدرس اتحادات كرة القدم في الدول الثلاث هذا المشروع.

وأوضح المسؤول الإسباني أن هذه الفكرة تدور حول قيمة "الوحدة" و"مد الجسور" عن طريق مشروع غير مسبوق في تاريخ كؤوس العالم؛ لأن هذه هي المرة الأولى التي تكون هناك فكرة تقديم ملف مشترك لدول تقع في قارتين: أوروبا وإفريقيا.

وتقدم بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، يوم الاثنين الماضي، بعرض إلى نظيره المغربي سعد الدين العثماني، من أجل تقديم ملف ترشيح مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، على هامش الزيارة التي قام بها المسؤول الإسباني إلى المغرب، حسب ما نقلته مصادر حكومية لجريدة 'إلبايس" الإسبانية.

وأوضحت مصادر الجريدة، واسعة الانتشار بالجارة الإيبيرية، أن "السلطات المغربية أبدت رضاها بخصوص المقترح"، مشيرة إلى أن الفكرة الإسبانية لا تزال جنينية، وكانت قد اكتفت بالتنسيق مع المسؤولين البرتغاليين، وتم استبعاد المغاربة من هذه الخطوة، قبل أن تتدارك".

في المقابل، علّق بعض روّاد "الفايسبوك" الجزائريين على مقترح بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بخصوص تنظيم مشترك لمونديال 2030 مع المملكة المغربية، بأن هذا المقترح سيقضي على أحلام الشعوب "المغاربية"، وينهي مخططا لتنظيم كأس العالم يجمع بين الجزائر وتونس والمغرب، خصوصا أن الأخير سيُفضل الانضمام إلى ملف دول أوروبا للرفع من حظوظه، بعد فشله في استضافة النسخ السابقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الخميس الخميس 22 نونبر 2018 - 22:46
العاقل لا يلدغ من الجحر مرتين، على المغاربة اللجوء إلى الدول الأوروبية دات المصداقية والتخلص من القعر العربي أو المغاربي لأن أرجلها ستعلق في الوحل.
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2 - وائل الخميس 22 نونبر 2018 - 22:48
تنظيم كأس عالم مغاربية وهم كبير ومستحيل التحقيق مادام مشكل الصحراء المغربية يمثل عقدة لجنيرالات الجزائر، المغرب له فرصة تاريخية لتنظيم كاس العالم مع الأشقاء الاسبان والبرتغاليين وانا متاكد ان بلادنا لن تنال شرف التنظيم اذا ارادت التنظيم لوحدها.
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11
3 - مغربي الخميس 22 نونبر 2018 - 22:49
عرض مغري و فرصة ذهبية لا تعوض لتطوير بنياتنا التحتية و إمكانياتنا الهائلة و العلاقات الثنائية الإقتصادية و التجارية مع الاسبان و البرتغاليين تكون بوابة نحو الانفتاح الواسع على أوربا وتوفير فرص الشغل للشباب المغربي بخلق مناخ تنافسي حقيقي للاستثمار الإقتصادي الأجنبي تجاريا وصناعيا... قرار الحسم يملكه رئيس الدولة و عاهل البلاد وليس حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و ودكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة...
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6
4 - oujdi الخميس 22 نونبر 2018 - 22:49
بدون تفكير عليك أيها المغرب الترشح مع البرتغال و إسبانيا اللي يمدلك يدو قولو مرحبا بلا متبقا تسنا الجواب من تونس والجزائر و الفوز مضمون
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5 - سيمو الخميس 22 نونبر 2018 - 23:01
المغرب غارق في الديون حتى الأذنين .و تريدون أن ينظم المونديال
على من تضحكون . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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