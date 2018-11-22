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الرئيسية | رياضة | فوز صعب للوداد على برشيد في مؤجل البطولة‎

فوز صعب للوداد على برشيد في مؤجل البطولة‎

فوز صعب للوداد على برشيد في مؤجل البطولة‎
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*(صور: وحيد لخيار)
الخميس 22 نونبر 2018 - 19:03

تمكن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، من حسم النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الخميس، بضيفه يوسفية برشيد، بثلاثة أهداف لهدفين، برسم مؤجل الجولة الثانية من منافسات الدوري الاحترافي.

وبدأت عناصر فريق يوسفية برشيد، أطوار النزال بشكل جيد، من خلال خوض مجمل دقائق الثلث الأول للشوط الأول، بشكل منتظم، ومحاولة تجاوز الخط الخلفي للفريق البيضاوي، عن طريق خلق بعض المناورات الهجومية والانسلالات الجانبية المسترسلة.

وقاد بابا توندي، أول تهديد حقيقي من جانب الوداد لمرمى الضيوف في حدود الدقيقة السابعة، غير أن تصديا ناجحا من الحارس الحسين الشادلي، أنقذ شباك اليوسفية من استقبال أولى أهداف المباراة.

وفي الوقت الذي واصل لاعبو اليوسفية، محاولاتهم لمباغتة الحارس "الودادي"، احتسب الحكم توفيق كورار، ركلة جزاء للوداد، في الدقيقة 17، بعد إسقاط المهاجم وليام جيبور، في منطقة العمليات، سجل منها بديع أووك، هدف السبق لأصحاب الأرض، بعد ارتداد الكرة من الحارس، إذ فشل جيبور، في ترجمتها لهدف من نقطة الجزاء.

أبناء المدرب سعيد الصديقي، حاولوا الرد على هدف بديع أووك، في باقي دقائق الشوط الأول، غير أن تحركاتهم الهجومية كانت محتشمة دون أن تشكل الخطورة على مرمى بدر بنعاشور، قبل أن يتمكن صلاح الدين السعيدي، من إضافة الهدف الثاني للوداد، في الدقيقة 28.

وفي الوقت الذي سارت فيه مجريات الجولة الأولى نحو نهايتها، نجح المهاجم يونس رشيد، من هز شباك الوداد وتقليص النتيجة، في الدقيقة 42، لتنهي صافرة كورار، مجريات الجولة الأولى بتقدم الوداد بهدفين لواحد.

وكان الفريق الضيف، قريبا من إحراز هدف التعادل مع بداية أطوار الجولة الثانية، في أكثر من كرة، كانت أبرزها محاولتين من المهاجم يونس رشيد، في الدقيقة 52 و 56، إذ ظهرت فراغات كبيرة وهفوات فادحة في خط دفاع الوداد البيضاوي.

وعكس مجريات الجولة الثانية، نجح المدافع محمد الناهيري، في تعزيز النتيجة لفريقه، من كرة ثابتة، محرزا بذلك الهدف الثالث للوداد، تراجع بعده الضغط الهجومي لعناصر اليوسفية، وبقيت تحركاتهم الهجومية دون خطورة، إلى أن سجل اللاعب هيتم عينة، الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ورفع الوداد الرياضي، رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة السادسة في الصف الأخير، فيما جمدت الهزيمة رصيد يوسفية برشيد، في حدود النقطة 11، ليفوت بذلك فرصة الالتحاق بحسنية أكادير في صدارة ترتيب البطولة.

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1 - ودادي 19 الخميس 22 نونبر 2018 - 19:21
مقابلة متكافئة بين الفريقين ولولا سوء ارضية الميدان لشاهدنا أهدافا كتيرة ,يوسفية برشيد فريق جيد وينقصه بعض التجربة وهنيئا لفريق الوداد بالفوز الذي سوف يحفزه لحصد مزيد من النقاط وحظ موفق في باقي المباريات
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