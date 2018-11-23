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كُتّاب وآراء
جيرار ومساعدوه يُقدّمون استِقالتهم لإدارة الوداد
قدم الفرنسي ريني جيرار، صباح اليوم، رسميا، استقالته من تدريب الوداد الرياضي لإدارة الفريق "الأحمر"، بعد أيام طويلة من الشد والجذب بينه وبين سعيد الناصيري، رئيس الفريق، معلنا بذلك نهاية "أزمة" كانت لتعصف بمستقبل الفريق البيضاوي حتى في منافسات البطولة الوطنية، عقب الخروج من كأس العرش ودوري أبطال إفريقيا وكذا كأس زايد للأندية العربية الأبطال
وأكد سعيد الناصيري في تصريح خص به "هسبورت" توصل إدارة الفريق باستقالة الطاقم التقني الفرنسي، صباح اليوم، مشيرا في الآن ذاته إلى أن المدرب يتوصل يوم 22 عن كل شهر براتبه الشهري، وهو ما حدث أمس، قبل أن يقرر الانفصال عن الفريق.
وردا عن إمكانية توجه المدرب الفرنسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للاحتجاج على النادي، أوضح الناصيري أن العقد الذي كان يربط الطرفين قد تم فسخه رسميا بعد أن وضع الطاقم التقني استقالته، وأنه ليس من حقهم اللجوء إلى "فيفا" أو أي جهاز آخر، بما أن الاستقالة أتت برغبة المدرب ومساعديه.
وكان الفريق "الأحمر" قد خاص، أمس، مباراة يوسوفية برشيد، المؤجلة عن الجولة الثانية من الدوري المغربي للمحترفين، بدون طاقمه التقني، الذي تخلف عن قيادة الفريق، بعد أن تم تداول حدوث اتفاق بين المدرب والرئيس على للانضمام إلى الإدارة التقنية، حيث قاد السنغالي موسى نضاو الوداد لهزم برشيد بثلاثة أهداف لهدفين.