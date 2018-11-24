تنظيم المسابقة الثالثة للمكعب السحري بالبيضاء‎

هسبريس من الرباط

تستضيف المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء، يوم الأحد 2 دجنبر المقبل، المسابقة الثالثة لمكعب روبيك (المكعب السحري) تحت إشراف الجمعية الدولية للمكعب.

سيتم خلال هذه المسابقة، وفق بلاغ للمنظمين، توصلت به هسبريس، التباري على حل أنواع مختلفة من المكعبات في أفضل توقيت، "نذكر من هذه الأنواع: 2*2*2 و3*3*3 و4*4*4 و5*5*5 والهرم و3*3*3 بيد واحدة و3*3*3 بعيون مغمضة.

وسيشرف على هذه المسابقة سفيان لخليفي، المندوب الوطني لدى الجمعية الدولية للمكعب، الذي سيسهر على السير العادي للمسابقة والالتزام بقوانينها وسيوثق التوقيت المسجل لكل متسابق بصفة آنية ورسمية.

وتجمع المسابقة 50 شخصًا متفوقا في حل المكعب من جميع الأعمار غالبيتهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و30 عامًا. وقد أكد عشرات الأبطال المغاربة مشاركتهم في هذه المسابقة، منهم محمد الخطري، وسفيان الخليفي، وأيوب العطواني، وعمر وادوحة، وأيمن بورششان، وسكينة بالكبير، وآية الهاني، ونعمان الزمراني وغيرهم.

في هذه الدورة، يعتزم الأبطال تحطيم عدة أرقام قياسية وطنية سجلت خلال دورتي2017 و2018 المفتوحتين اللتين عقدتا بالدار البيضاء على التوالي يوم 5 مارس 2017 و9 أبريل 2018. كما يأملون في تحطيم أرقام قياسية إفريقية.

تكتسي هذه المسابقة طابعا دوليا بمشاركة متسابقين من مختلف الجنسيات الأجنبية، كالجزائر وفرنسا والطوغو.. كما سيشارك في هذه المسابقة المندوب الإفريقي لدى الجمعية الدولية للمكعب.