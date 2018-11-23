لقجع يحفزّ لاعبي الرجاء قبل نهائي كأس "الكاف"

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس، من مصدر مطلع، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيعقد اجتماعا مع لاعبي الرجاء الرياضي والطاقم التقني للفريق، قبل ملاقاتهم فريق فيتا كلوب الكونغولي، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال اللقاء المقرر إجراؤه يوم الأحد المقبل، فوق أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ووفق المصدر ذاته، يرغب فوزي لقجع، خلال لقائه واجتماعه بلاعبي الرجاء، في تقديم الدعم والمساندة لهم بغية تشجيعهم على تحقيق اللقب القاري على غرار ما فعله الموسم الماضي مع فريق الوداد الرياضي خلال مواجهته لفريق الأهلي المصري في نهائي دوري الأبطال الإفريقية.

وكشف المصدر بأن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيجري اتصالا بإدارة الرجاء لتحديد موعد اجتماعه بلاعبي الفريق إضافة إلى الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب النسور الخضر، وطاقمه المساعد، والذين يعلق عليهم الآمال برفقة اللاعبين من أجل قيادة الرجاء إلى تحقيق ثاني ألقابه في مسابقة كأس "الكاف"، لإضافته إلى خزينة الألقاب المغربية المحصل عليها في المسابقات القارية.

وتوقع المصدر أن يجتمع لقجع بلاعبي الرجاء أثناء وجودهم ببوزنيقة، حيث يجري النسور الخضر معسكرا إعداديا تأهبا لخوض النهائي التاريخي. وتحرص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على توفير الظروف المناسبة وتقديم المساندة لمكونات النسور الخضر من أجل التتويج باللقب القاري.