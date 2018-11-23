الأهلي المصري يغري رونار بـ120 ألف دولار شهريا

هسبورت - آمال لكعيدا*

بَاتَ الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، على "رادار" نادي الأهلي المصري، الذي انفصل حديثا عن مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، قادت النادي للخروج من البطولة العربية، وقبلها خسر رهان الفوز بكأس العصبة للمرة الثانية على التوالي.

وعَلمت "هسبورت" من مصدر مقرب من الأهلي المصري، أن هذا الأخير يحضر عرضا مغريا لهيرفي رونار، لإقناعه بجدوى التخلي عن مهامه مدربا للمنتخب المغربي، الذي ضمن تأهله لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، حيث يتم التركيز على أن يكون الشق المالي مقنعا لـ"الثعلب" الفرنسي.

وحسب المصادر نفسها، فالأهلي المصري يتشاور مع راعيه الرسمي من أجل تأمين راتب شهري يصل إلى 120 ألف دولار، علما أنه يتقاضى مع المنتخب المغربي ما يناهز 80 ألف دولار، فضلا عن امتيازات أخرى.

ويضع الأهلي المصري رونار في قمة اهتماماته حالياً، فيما يدرس بتزامن مع ذلك السير الذاتية لثلاثة مدربين آخرين، في حال فشل المسؤولون في إقناع المدير الفني للمنتخب المغربي بالانضمام إلى "الكتيبة الحمراء".

وكَانَ الأهلي قد ودع البطولة العربية بعد التعادل أمام الوصل الإماراتي 1-1 في إياب دور الـ 16 للبطولة، وخسر قبلها الفريق دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي بعد الخسارة 4-3 في مجموع المباراتين.