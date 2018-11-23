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الرئيسية | رياضة | الأهلي المصري يغري رونار بـ120 ألف دولار شهريا

الأهلي المصري يغري رونار بـ120 ألف دولار شهريا

الأهلي المصري يغري رونار بـ120 ألف دولار شهريا
هسبورت - آمال لكعيدا*
الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:30

بَاتَ الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، على "رادار" نادي الأهلي المصري، الذي انفصل حديثا عن مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، قادت النادي للخروج من البطولة العربية، وقبلها خسر رهان الفوز بكأس العصبة للمرة الثانية على التوالي.

وعَلمت "هسبورت" من مصدر مقرب من الأهلي المصري، أن هذا الأخير يحضر عرضا مغريا لهيرفي رونار، لإقناعه بجدوى التخلي عن مهامه مدربا للمنتخب المغربي، الذي ضمن تأهله لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، حيث يتم التركيز على أن يكون الشق المالي مقنعا لـ"الثعلب" الفرنسي.

وحسب المصادر نفسها، فالأهلي المصري يتشاور مع راعيه الرسمي من أجل تأمين راتب شهري يصل إلى 120 ألف دولار، علما أنه يتقاضى مع المنتخب المغربي ما يناهز 80 ألف دولار، فضلا عن امتيازات أخرى.

ويضع الأهلي المصري رونار في قمة اهتماماته حالياً، فيما يدرس بتزامن مع ذلك السير الذاتية لثلاثة مدربين آخرين، في حال فشل المسؤولون في إقناع المدير الفني للمنتخب المغربي بالانضمام إلى "الكتيبة الحمراء".

وكَانَ الأهلي قد ودع البطولة العربية بعد التعادل أمام الوصل الإماراتي 1-1 في إياب دور الـ 16 للبطولة، وخسر قبلها الفريق دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي بعد الخسارة 4-3 في مجموع المباراتين.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - bruce الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:51
علاه رونار مسطي يخلي مهمة مدرب منتخب متأهل إلى كأس إفريقيا و 80 ألف دولار باردة و يمشي للأهلي 120 ألف دولار و يقدر يلعب غير 4 أو 5 مقابلات بدون فوز يجريو عليه هههه
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43
2 - مغربي قح الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:52
80 مليون زائد امتيازات والفاهم يفهم !!ا120000 دولار شهريا والو مع لي عندو دابا . مصريين تايحلمو!!!
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21
3 - شعب جائع الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:52
شعوب لا تجد ما تأكل. و تنفق الملايين على التفاهات
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82
4 - الزاهي الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:53
لا... لا... لا... ماتديوهش لينا خليوه لينا عفاكم. غير يديوه ماعندنا مانديرو بكورة... خلصنا الطرقان و طروطوار (باراكا من ضوضان و الحفاري) ،خصنا لخدمة العدل الصحة و التعليم. إلا ديتو رونار ديو معاكم الحكومة فابور
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35
5 - محمد صلاح الدين الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:54
زعما رونار كايشد غير 80 مليون ... مي مي
هانتوما ايلا مشى للاهلي والله تا غنتيق انه كايشد غير ثمانين مليون
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9
6 - 120 000 000 الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:55
وا همزة هذي آ لمعلم... واقيلا غادي تشوف النيل احسن من أم ربيع...سير آ هاذاك تضرب الفول المدمس! العفو ...غير كنضحك.
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7
7 - سي كوريط الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:59
رونار يدرب المغرب ثلاث مرات بالسنة و يحب المغرب، و لجمهور المغربي يبادله نفس الشعور، لو ذهب للأهلي يمدحونه عندما يفوز، أما في حالة الخسارة عليه دفع مائة ألف دولار لطبيب نفسي و نسبة العلاج واحد في المائة...و لفاهم يفهم علاش غادي يمرض نفسيا في مصر.
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