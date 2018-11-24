المغرب يستضيف بطولة العالم للإنقاذ سنة 2022

هسبريس من الرباط

اختار الاتحاد الدولي للإنقاذ، الجمعة، مدينة أكادير لتنظيم دورة 2022 لبطولة العالم للإنقاذ، بالإجماع، وذلك في أديلايد، جنوب أستراليا؛ وهي المسابقة التي ستعرف مشاركة 9000 رياضي من كافة أنحاء العالم.

وأعلن الاتحاد، خلال جمعيته العمومية التي انعقدت على هامش بطولة العالم للإنقاذ في أديلايد، أن المغرب سيستضيف أيضا المؤتمر الدولي للوقاية من الغرق سنة 2023 بمدينة مراكش.

كريم مدرك، سفير المغرب في أستراليا، أكد في تصريح صحافي أن "اختيار المغرب لاستضافة هذين الموعدين الرياضيين الدوليين يمثل شرفا كبيرا للمملكة التي تولي، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اهتماما خاصا لتنمية الرياضة".

وقال الدبلوماسي المغربي: "ذلك يمثل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالرياضة، الشغف الذي تتشاطره كافة بلدان قارتنا".