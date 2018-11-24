24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:05
|13:19
|16:00
|18:24
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التظلم "الافتراضي" للأمنيين ومنزلق "الإخلال المهني"
- العنف ضد النساء
- أجواء احتفالية ترافق الإفراج عن موسيقيي الشارع بالدار البيضاء
- إضراب عام جديد يشل حركة المطارات المغربية
- مطاراتنا تحظر على الزوار والمستقبلين الولوج إلى المرافق!
"ما نقص مال من صدقة" .. مبادرة مغربية تحفز نشر العمل الإنساني (5.00)
بوصوف يرسم الممرات الآمنة والممكنة للحوار بين المغرب والجزائر (5.00)
مبروكي: "سيرْ مْعَ لّي أحْسْنْ مْنّْكْ" .. نصيحة مغربية "منحرفة" (5.00)
خلافات الأغلبية تعمق تأجيل مناقشة قانون الأمازيغية في البرلمان (3.67)
- مثقفون يرفضون زيارة داعية مصري إلى المغرب - (220)
- مثقفون مغاربة: عمر عبد الكافي يغرس جذور التطرف والتشدد الديني - (185)
- الحكومة التونسية تصادق على مشروع قانون للمساواة في الإرث - (130)
- هذه دلالات دعوة الجزائر إلى اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية - (86)
- خلافات الأغلبية تعمق تأجيل مناقشة قانون الأمازيغية في البرلمان - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يستضيف بطولة العالم للإنقاذ سنة 2022
اختار الاتحاد الدولي للإنقاذ، الجمعة، مدينة أكادير لتنظيم دورة 2022 لبطولة العالم للإنقاذ، بالإجماع، وذلك في أديلايد، جنوب أستراليا؛ وهي المسابقة التي ستعرف مشاركة 9000 رياضي من كافة أنحاء العالم.
وأعلن الاتحاد، خلال جمعيته العمومية التي انعقدت على هامش بطولة العالم للإنقاذ في أديلايد، أن المغرب سيستضيف أيضا المؤتمر الدولي للوقاية من الغرق سنة 2023 بمدينة مراكش.
كريم مدرك، سفير المغرب في أستراليا، أكد في تصريح صحافي أن "اختيار المغرب لاستضافة هذين الموعدين الرياضيين الدوليين يمثل شرفا كبيرا للمملكة التي تولي، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اهتماما خاصا لتنمية الرياضة".
وقال الدبلوماسي المغربي: "ذلك يمثل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالرياضة، الشغف الذي تتشاطره كافة بلدان قارتنا".