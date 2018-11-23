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كُتّاب وآراء
شوستر: برشلونة أكبر كثيرا من مهارات ديمبلي
يعتقد بيرند شوستر لاعب برشلونة وريال مدريد السابق أن العملاق الكطالوني أكبر كثيرا من اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي.
وأخفق الفرنسي ديمبلي في ترك بصمة منذ انضمامه إلى برشلونة من بروسيا دورتموند في غشت 2017 في صفقة قد تصل قيمتها إلى 147 مليون يورو (169 مليون دولار).
كما تعرض أيضا لانتقادات بسبب تأخره عن التدريبات واتهمه البعض بالافتقار إلى الاحترافية.
وقال شوستر الذي سبق له تدريب ريال مدريد ويقود حاليا نادي داليان يفانج الصيني "هناك لاعبون استفاد منهم برشلونة وآخرون لم يفعلوا. الأمر واضح منذ البداية ولا يحتاج إلى ثلاثة مواسم لاكتشافه.
"برشلونة أكبر كثيرا من ديمبلي. في دورتموند قدم بعض المباريات الرائعة لكنها لم تكن كثيرة".