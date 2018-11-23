بوفال يزاحم ميسي كأفضل المراوغين في "الليغا"‎

أوعنا بلعيد

يحتل الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم، المركز الثاني ضمن قائمة أفضل اللاعبين المراوغين في مسابقة "لاليغا"، خلف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم إفس برشلونة.

ووفق إحصائيات مؤشر "أوبتا"، يعتبر الموهوب بوفال، لاعب سيلتا فيغو، ثاني أفضل المراوغين في "لاليغا" برصيد 31 مراوغة مناصفة مع توني فيلا، لاعب بلد الوليد؛ فيما يعتبر ليونيل ميسي، مهاجم إفس برشلونة، صاحب أعلى معدل بـ39 مراوغة ناجحة بعد مرور 12 جولة.

وتمكن المهاجم المغربي من خوض عشر مباريات رفقة فريقه سيلتا فيغو، سجل خلالها هدفين، كما أعطى تمريرة "أسيست"؛ ويبلغ مجموع الدقائق التي خاضها 434 دقيقة، بمعدل 43 دقيقة في المباراة الواحدة؛ فيما غاب عن مباراة فالنسيا بداعي الإصابة، ولم يشركه المدرب أمام خيتافي لقرار فني.

من جانبه خاض البرغوث الأرجنتيني ميسي عشر مباريات في مسابقة الدوري، تمكن خلالها من تسجيل تسعة أهداف، بينما صنع خمس تمريرات "أسيست" وخاض 781 دقيقة.

ويقدم اللاعب المغربي أداء متميزا رفقة فريقه سيلتا فيغو، ما دفع الناخب المغربي هيرفي رونار إلى توجيه الدعوة له للمشاركة في مباراة القمة أمام المنتخب الكاميروني برسم الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية 2019.

وشارك بوفال أمام "الأسود غير المروضة" في بداية الشوط الثاني، مكان المصاب يونس بلهندة، ليساهم في تغيير نتيجة اللقاء بعد "اصطياده" ركلة جزاء سجلها حكيم زياش في شباك اندريه اونانا، كما ساهم في الهدف الثاني لـ"الأسود".

وعاد اللاعب ذاته ليلعب بشكل رسمي أمام المنتخب التونسي خلال المباراة الودية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، وانتهت بفوز "الأسود" بهدف نظيف من توقيع المهاجم يوسف النصيري.