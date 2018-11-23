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كُتّاب وآراء
جامعة الكرة تعاقب الرجاء والحسنية والوداد الفاسي
قضت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتغريم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مبلغ 45 ألف درهم عقب استعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بمضيفه حسنية أكادير، برسم مؤجل الجولة الثانية من البطولة الاحترافية بالقسم الأول، مع تسجيل حالة العود.
وقررت اللجنة ذاتها تغريم نادي حسنية أكادير مبلغ 20 ألف درهم لاقتحام أحد جماهيره أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي برسم مؤجل الجولة الثانية، إضافة إلى تغريمه 20 ألف درهم أخرى لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية خلال المواجهة نفسها، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.
وتعرض سعيد بوحبة، الكاتب العام لفريق الوداد الرياضي الفاسي، لعقوبة الإيقاف لست مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 4500 درهم، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي نهضة بركان، بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.
كما تم تغريم نادي الوداد الرياضي الفاسي مبلغ 15 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بنهضة بركان؛ وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.
وسيغيب بوبولا سودي ساليو، لاعب فريق الاتحاد الزموري للخميسات، عن الميادين لمباراة واحدة، بسبب إيقافه إثر طرده في اللقاء الذي جمع فريقه بنادي شباب المسيرة، لحساب الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية الدرجة الثانية.