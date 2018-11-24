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الرئيسية | رياضة | عرضان من تركيا لإنقاذ "البيض" من دكة البدلاء

عرضان من تركيا لإنقاذ "البيض" من دكة البدلاء

عرضان من تركيا لإنقاذ "البيض" من دكة البدلاء
أوعنا بلعيد
السبت 24 نونبر 2018 - 03:45

يمر الدولي المغربي زكرياء البيض، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، بلحظات عصيبة بعد تهميشه من قبل مدربه إيريك تين هاج، وعدم حصوله على دقائق لعب كافية، رغم المجهودات الكبيرة التي يبذلها خلال التداريب والتزامه الشديد.

وقالت وسائل الإعلام الهولندية إن زكرياء البيض قد يأتيه الفرج، ممثلا في عروض تقدم بها كل من غلطة سراي وفناربخشة التركيين، اللذين أبديا رغبتهما في استقدامه إلى صفوفهما على سبيل الإعارة لنصف موسم ابتداء من الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة أجاكس لا تفكر في بيع اللاعب البيض بشكل نهائي تحسبا لخروج مواطنه وزميله في الفريق حكيم زياش، الذي تجمع التقارير الصحافية الأوروبية على أنه يعيش آخر مواسمه مع فريق العاصمة الهولندية.

ولم يخض البيض الكثير من المباريات، وأول مرة لعب فيها أساسيا خلال الموسم الحالي كانت في مسابقة الكأس الهولندية عندما واجه فريقه جو أهيد إيجلز، حيث تمكن البيض من تسجيل هدف في الدقيقة الثامنة والثلاثين من الشوط الأول للمباراة، التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف نظيفة.

وأدلى اللاعب المغربي بتصريح لوسائل الإعلام قال فيه: "كنت قد حزمت أمتعتي. سيكون الأمر صعبا أن لا تلعب. أتدرب جيدا وأقوم بكل ما يجب لإقناع مدربي والحصول على فرصة اللعب". لكنه لم يحدث إلى حد الآن ما يوحي بقبوله لأحد العروض والخروج لخوض تجربة احترافية جديدة، رغم أن مارك أوفرمارس، المدير الرياضي للنادي، دفع 6 ملايين أورو مقابل التعاقد معه.

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