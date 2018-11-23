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كُتّاب وآراء
اتحاد طنجة يكتفي بالتعادل أمام أولمبيك خريبكة
انتهت مباراة فريق اتحاد طنجة ضد أولمبيك خريبكة، مساء اليوم، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، بالتعادل السلبي صفر لمثله، برسم منافسات الدورة التاسعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وارتقى اتحاد طنجة بعد هذا التعادل إلى المركز الرابع بمجموع عشر نقاط، إلى جانب سريع وادي زم، الذي سيستقبل بعد غد الأحد الدفاع الحسني الجديدي المحتل للمركز ذاته، والكوكب المراكشي الذي سيقابل غدا السبت بميدانه فريق الجيش الملكي.
يذكر أن هذا هو التعادل السابع لـ"فارس البوغاز"، والثالث على التوالي مقابل فوز واحد وهزيمة واحدة خلال هذا الموسم، بينما منحت هذه النتيجة فريق أولمبيك خريبكة المركز الثامن برصيد تسع نقاط، إلى جانب الرجاء البيضاوي واتحاد الفتح الرياضي ونهضة بركان.