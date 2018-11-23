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الرئيسية | رياضة | متولي يكشف للاعبي الرجاء كيفية هزم فيتا كلوب

متولي يكشف للاعبي الرجاء كيفية هزم فيتا كلوب

متولي يكشف للاعبي الرجاء كيفية هزم فيتا كلوب
أوعنا بلعيد
الجمعة 23 نونبر 2018 - 23:37

تحدث محسن متولي، لاعب الأهلي القطري، عن القمة المرتقبة بين "النسور الخضر" وفيتا كلوب الكونغولي برسم نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، معربا عن دعمه الكبير لفريقه السابق من أجل تحقيق اللقب لإسعاد أنصاره.

وأكد محسن متولي، في تصريح صحافي، بعد نهاية المباراة التي عاد من خلالها فريقه الأهلي بالفوز من ملعب سحيم بن حمد، معقل مضيفه قطر القطري، بهدف نظيف، برسم الأسبوع الـ13 من دوري نجوم قطر، أن على لاعبي الرجاء التركيز أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي، وعدم التسرع من أجل الوصول إلى الشباك، مضيفا أن عليهم التعامل بذكاء مع مجريات اللقاء.

وطالب متولي لاعبي الرجاء بعدم التفكير فقط في الهجوم في لقاء الذهاب، والضغط الكبير على مرمى الخصم، حتى لا يتركوا مساحات في الخلف قد يستغلها المنافس للتسجيل في مرمى أنس الزنيتي، مشيرا إلى أنه إلى جانب أهمية تسجيل أهداف في مرمى فيتا كلوب، يبقى الأهم كذلك عدم استقبال الفريق الأخضر أهدافا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء حتى لا تتعقد مباراة الإياب.

وأبدى متولي ثقته في الفريق الأخضر، مضيفا أنه سيقدم مباراة كبيرة أمام الفريق الكونغولي، مما سيخول له تحقيق الانتصار من أجل إسعاد جماهيره. وأكد أن اللاعب رقم "12" لدى "النسور الحضر" سيكون في الموعد، وأن "دونور غادي يدور... وديما الرجاء"، في إشارة منه إلى الأعداد الغفيرة للجماهير، التي ستتقاطر على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وأنها ستكون في الموعد.

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