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الرئيسية | رياضة | مكافأة بـ 100 مليون تنتظر لاعبي نهضة بركان

مكافأة بـ 100 مليون تنتظر لاعبي نهضة بركان

مكافأة بـ 100 مليون تنتظر لاعبي نهضة بركان
أوعنا بلعيد
السبت 24 نونبر 2018 - 10:15

علمت هسبريس من مصدر موثوق أن أحد مستشهري فريق نهضة بركان لكرة القدم خصص منحة بقيمة 100 مليون سنتيم للاعبين عقب تتويجهم بلقب كأس العرش على حساب الوداد الرياضي الفاسي، في النهائي الذي حسم بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ووفق المصدر ذاته، سيحصل كل لاعب من فريق النهضة البركانية على ثلاثة ملايين سنتيم ستنضاف إلى ثمانية ملايين سنتيم خصصها المكتب المسير للفريق البرتقالي لكل لاعب في حال التتويج بلقب الكأس الفضية.

وبلغت منحة التتويج بلقب كأس العرش أحد عشر مليون سنتيم، سيحصل عليها لاعبو الفريق البركاني بعد معانقتهم لقب كأس العرش لأول مرة في تاريخهم. كما حجزوا بطاقة التأهل إلى مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيمثل نهضة بركان رفقة حسنية أكادير الكرة المغربية في هذا المحفل القاري، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الرجاء وفيتا كلوب من أجل التعرف على هوية الفريق الذي سيشارك في كأس "الكاف".

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