الطاوسي يغادر وفاق سطيف الجزائري الأربعاء القادم

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري الانفصال عن المدرب المغربي رشيد الطاوسي بالتراضي، وجاء ذلك بعد اجتماع جمع الطرفين في مقر النادي.

إضفاء الطابع الرسمي على هذا الانفصال سيتم يوم الأربعاء المقبل، بينما فسخ عقد المعد البدني ومدرب حراس المرمى، والمدربين المساعدين أيضا، سيتم تفعيله بعد غد الاثنين.

جدير بالذكر أن الطاوسي قد أنهى تجربته مع وفاق سطيف بعد انهزام النادي أمام مولودية بجاية، خلال الدورة 15 من الدوري الجزائري، بهدف نظيف.

وسبق للمدرب المغربي أن أوصل السطيفيّين إلى نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بعدما تمكن من إقصاء الوداد البيضاوي من المنافسة ذاتها.