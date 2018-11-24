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الرئيسية | رياضة | الرجاء يبيع تذاكر "نهائي الكنفدرالية" لمستخدميه

الرجاء يبيع تذاكر "نهائي الكنفدرالية" لمستخدميه

الرجاء يبيع تذاكر "نهائي الكنفدرالية" لمستخدميه
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 24 نونبر 2018 - 17:20

فاجأ فريق الرجاء الرياضي مستخدميه بحرمانهم من امتياز الحصول على تذكرتين مجانا، كالمعتاد، وألزمهم بضرورة أداء ثمن التذاكر التي يرغبون فيها لحضور مباراة ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وبرر مسؤولو الرجاء قرارهم بحاجتهم إلى تحقيق أكبر استفادة من مداخيل المباراة للمساعدة على أداء الديون المتراكمة على النادي، رغم أن المستخدمين كانوا يحصلون على تذكرتين مجانا في أي مباراة للرجاويين.

وعبر مستخدمو الرجاء عن استيائهم من تصرف مسؤولي المكتب المسير، خاصة أنه كان بإمكانهم منحهم تذكرتين مجانا وفرض شراء تذاكر أخرى في حال رغب أحدهم في ذلك.

ولم يشفع سهر مستخدمي الرجاء وحرصهم على الإعداد إداريا لنهائي "الكاف"، ومساهمتهم في توفير كل الوثائق الإدارية المطلوبة، في الحفاظ على الامتياز، واضطروا إلى شراء التذاكر؛ مثل جماهير النادي رغم أنهم يعتبرون جزءا من الفريق.

ويعول فريق الرجاء الرياضي كثيرا على مداخيل مباراة نهائي "الكاف"، التي يتوقع أن تحقق أرقاما قياسية، بعدما قرر تحديد الأسعار في 100 و150 درهما؛ الأمر الذي سيضخ في خزينة النادي مبلغا ماليا قياسيا سيساعد على تسديد جزء من الديون العالقة بذمته.

واضطر الرجاء إلى حجب تذاكر المنصة الرسمية على اعتبار أنه سيخصصها لمستشهري النادي وللشخصيات البارزة التي ستحضر النهائي التاريخي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Hassan السبت 24 نونبر 2018 - 17:29
هادي كدبا باينة واش واحد خدام في تران مع راجاء البيضاوي. وتكولو ميقدرش يشوف ماتش
!!!!!!???????
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2 - احمد السبت 24 نونبر 2018 - 17:35
بادرة طيبة من المفروض على المسؤولين ان يساهمو في هذا. أليس الجمهور جزء من النادي؟
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3 - Aziz canada السبت 24 نونبر 2018 - 17:39
يحب ان ينتهي زمن التذكرة مجانا والسفر مجانا والحوالا للبرلمانيين مجانا والحلوى مجانا. كل من لديه راتب يدفع. ومن ليس له فليعمل. المجان لاراااامل ودوي حااجات خاصة الذين لم يستطيعوا العمل لاعاقتهم ولعدم توفر فرص شغل خصيصا لهم.
نسيت زمن الكريمات يحب ان يوضع حد له. وايضا الاوسمة لغير المستحق. فنان لا يستحق وسام.رياضي لا يستحق وسام. لانهم لا ينفعون الوطن في شىء وينفعون فقط حساباتهم البنكية.من سيتحق وسام هو الجندي الذي فقد ساقه او بصرع دفاعا عن الوطن. او عاىلة جندي سقط شهيدا دفاعا عن الوطن وليس مشاركا في قصف اليمن.
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4 - ابو مروة السبت 24 نونبر 2018 - 17:41
باغي تفرج خلص كتبغي فرقتك ميزّي بحالك بحال الناس عادي هذا الاجراء bravo
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5 - mustapha السبت 24 نونبر 2018 - 17:52
من المفروض أن تساعدو فريقكم حتى يجتاز محنته و يجب أن تكونو من الأوائل من يشتري التذاكر بكل فرح لاكن “عقلية يصعب تغلب عليها "
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6 - استغراب السبت 24 نونبر 2018 - 18:05
صراحة اقولها عيب و عار على نادي كالرجاء التصرف هكذا مع مستخدميه.. الرجاء اكبر من هذا التصرف الصبياني
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7 - Azdinovich السبت 24 نونبر 2018 - 18:09
اصحاب الفابور و الريع بداو ايتباكاو .... مجتمع انتهازي بزاف . ان كُنتُم من الاطر را عندكم شهرية ما خدامين باطل و لي كيحب الفرقة را كينخرط و يخلص ثمن التذكرة باركة من عقلية فا . ليسدو عليه الروبيني يبقى ايبكي.
حظ سعيد للرجاء ديما رجاء.
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