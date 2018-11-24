الرجاء يبيع تذاكر "نهائي الكنفدرالية" لمستخدميه

هسبريس من الدار البيضاء

فاجأ فريق الرجاء الرياضي مستخدميه بحرمانهم من امتياز الحصول على تذكرتين مجانا، كالمعتاد، وألزمهم بضرورة أداء ثمن التذاكر التي يرغبون فيها لحضور مباراة ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وبرر مسؤولو الرجاء قرارهم بحاجتهم إلى تحقيق أكبر استفادة من مداخيل المباراة للمساعدة على أداء الديون المتراكمة على النادي، رغم أن المستخدمين كانوا يحصلون على تذكرتين مجانا في أي مباراة للرجاويين.

وعبر مستخدمو الرجاء عن استيائهم من تصرف مسؤولي المكتب المسير، خاصة أنه كان بإمكانهم منحهم تذكرتين مجانا وفرض شراء تذاكر أخرى في حال رغب أحدهم في ذلك.

ولم يشفع سهر مستخدمي الرجاء وحرصهم على الإعداد إداريا لنهائي "الكاف"، ومساهمتهم في توفير كل الوثائق الإدارية المطلوبة، في الحفاظ على الامتياز، واضطروا إلى شراء التذاكر؛ مثل جماهير النادي رغم أنهم يعتبرون جزءا من الفريق.

ويعول فريق الرجاء الرياضي كثيرا على مداخيل مباراة نهائي "الكاف"، التي يتوقع أن تحقق أرقاما قياسية، بعدما قرر تحديد الأسعار في 100 و150 درهما؛ الأمر الذي سيضخ في خزينة النادي مبلغا ماليا قياسيا سيساعد على تسديد جزء من الديون العالقة بذمته.

واضطر الرجاء إلى حجب تذاكر المنصة الرسمية على اعتبار أنه سيخصصها لمستشهري النادي وللشخصيات البارزة التي ستحضر النهائي التاريخي.