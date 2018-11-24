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الرئيسية | رياضة | نادي يوفنتوس يدعم عطاءات لاعبه المغربي بنعطية

نادي يوفنتوس يدعم عطاءات لاعبه المغربي بنعطية

نادي يوفنتوس يدعم عطاءات لاعبه المغربي بنعطية
أوعنا بلعيد
السبت 24 نونبر 2018 - 19:10

احتفى فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بلاعبه المغربي مهدي بنعطية عقب ترشيحه ضمن القائمة النهائية، المكونة من خمسة لاعبين، والتي ستنافس من أجل نيل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018، والمقدمة من طرف شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وكتب القائمون على إدارة الصفحات الرسمية لفريق "السيدة العجوز" عبر المواقع الاجتماعية أن مهدي بنعطية تم اختياره ضمن القائمة المختصرة التي ستنافس رسميا من أجل الحصول على جائزة "أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018"، وتم إرفاق المنشور بأيقونة تشير إلى قوة وصلابة المدافع المغربي وأخرى تحمل شعارا بميدالية ذهبية.

وطلب يوفنتوس جماهير النادي وزوار صفحاته الرسمية بالتصويت لصالح المدافع المغربي مهدي بنعطية، بعد أن وضع رابطا يحيل إلى الصفحة الخاصة بالتصويت للمرشحين النهائيين، والتي ضمت أيضا السنغاليين ساديو ماني مهاجم ليفربول الأنجليزي، وخاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، والغاني توماس بارتي متوسط ميدان أتليتكو مدريد، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح بنعطية من أجل المنافسة على نيل الجائزة الفردية المرموقة؛ فيما عبر قائد "أسود الأطلس" خلال تصريحه لشبكة "بي بي سي" عن سعادته البالغة بعد ترشيحه لينافس كبار القارة السمراء، مشيرا إلى أن ترشيحه وهو يشغل مركز المدافع "جعله متفاجئا نوعا ما"، معبرا عن اعتزازه وفخره بأن يكون قدوة لأطفال المغرب ممن يعشقون الساحرة المستديرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - a.Ismail السبت 24 نونبر 2018 - 19:36
يستحق كل التشجيع من جميع المغاربة ...لأنه مغربي وكعدد من المغاربة إختار حمل قميص المغرب
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