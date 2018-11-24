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الرئيسية | رياضة | تضرّر أرضية ملعب محمد الخامس يخيف الرجاويّين

تضرّر أرضية ملعب محمد الخامس يخيف الرجاويّين

تضرّر أرضية ملعب محمد الخامس يخيف الرجاويّين
أوعنا بلعيد
السبت 24 نونبر 2018 - 22:05

علمت هسبريس، من مصدر مطلع، أن إدارة الرجاء الرياضي لكرة القدم تقدمت بملتمس لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في محاولة لمنع فريق فيتا كلوب الكونغولي من إجراء مرانه الأخير على أرضية ملعب "مركب محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الرجاء برر ملتمسه لـ"الكاف" بـ"الحفاظ على أرضية الملعب لتبقى جيدة وصالحة لخوض المباراة التي ستجرى يوم غد الأحد"، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مقترحا ملعب "الوازيس" لإجراء تداريب الفريق المنافس عوضا عن "دونور".

وذكرت مراسلة الرجاء أن إجراء فريق فيتا كلوب مرانه الأخير والرسمي على أرضية الملعب يعرض العشب للضرر، وهو ما سيحول دون دحرجة الكرة فوقه بشكل سلس؛ كما سيجد لاعبو الفريقين صعوبة في نقل الكرة وبناء الهجمات بشكل مناسب خلال ذهاب المباراة النهائية..

وقام المكتب المسير لـ"النسور الخضر" بزيارة تفقدية للملعب، حيث تم عقد اجتماع مع لجنة عن الشركة المكلفة بصيانة العشب، بحضور مسؤولين عن الشركة المسؤولة عن تدبير المركب، وذلك من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح العشب وتجهيزه لقمة النهائي الإفريقي.

وبدا واضحا أثناء إجراء الوداد الرياضي مباراته أمام يوسفية برشيد تضرر أرضية الملعب بشكل كبير، لاسيما عقب تهاطل الأمطار في الأسبوع الجاري، ما دفع عديدين إلى التساؤل عن جدوى الإصلاحات التي عرفها المرفق الرياضي عينه.

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