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الرئيسية | رياضة | زكري يخلف رشيد الطاوسي في نادي وفاق سطيف‎

زكري يخلف رشيد الطاوسي في نادي وفاق سطيف‎

زكري يخلف رشيد الطاوسي في نادي وفاق سطيف‎
أوعنا بلعيد
الأحد 25 نونبر 2018 - 06:05

أعلن فريق وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم توصله إلى اتفاق رسمي مع الإطار الجزائري نور الدين زكري، يقضي بإشرافه على تداريب الفريق في القادم من المواعيد، خلفا للمغربي رشيد الطاوسي.

وقرر المكتب المسير لوفاق سطيف إنهاء خدمات المغربي رشيد الطاوسي، وفسخ عقده بالتراضي بعد اجتماع جمع الطرفين في مقر النادي، على خلفية النتائج السلبية التي حصدها الفريق تحت إشرافه، وآخرها تكبده الهزيمة أمام مولودية بجاية خلال الدورة 15 من الدوري الجزائري، بهدف نظيف.

وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على انفصال الطاوسي عن وفاق سطيف يوم الأربعاء المقبل؛ على أن يخوض نور الدين زكري أول مباراة رسمية له مع الفريق في اللقاء الذي سيلعبه وفاق سطيف أمام اتحاد العاصمة، على أرضية ملعب عمر حمادي، ضمن لقاء مؤجل عن الجولة 11 من دوري المحترفين الجزائري، الخميس المقبل.

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