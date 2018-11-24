سولاري: الريال يعمل على التحسن وتصحيح الأخطاء

هسبريس - افي

أكد سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد، عقب خسارته الأولى كمدرب للميرينغي بثلاثية نظيفة على يد إيبار، اليوم السبت ضمن الجولة الـ13 من "ليغا"، أن الفريق الباسكي لعب بقتالية كبيرة، وأن فريقه لم يكن على قدر التطلعات.

وأشار سولاري، في تصريحات صحافية، إلى استيائه من أداء ناديه حين قال: "لم نكن جيدين وعلينا تقبل الهزيمة"، وأضاف: "علينا العمل جديا على التحسن وتصحيح الأخطاء. الفريق المنافس لعب بطريقة طيبة للغاية، واستحق الفوز. يجب تهنئته".

ويرى مدرب الفريق الملكي أن الحل يكمن في مواصلة العمل، وطالب في الوقت ذاته عدم الحكم على تصريحات اللاعبين؛ مثل رافائيل فاران الذي أقر بمجرد انتهاء المباراة بوجود مشكلة جماعية داخل الفريق.

وأوضح سكولاري: "التصريحات عقب اللقاء، مع تأجج الانفعالات، تكون دائما صعبة. لا يجب عليكم، ولا حتى أنا، الحكم والاستنتاج. النتيجة قاسية ولم نكن نتوقعها. كنا نبحث عن الفوز، وحققنا أربعة انتصارات متتالية، وعلينا العمل على التحسن وضبط الأمور التي لم نقم بها على النحو الأمثل".

وحول استقبال شباك الفريق 19 هدفا في "الليغا" هذا الموسم، أكد المدرب الأرجنتيني أن هذه إحدى النقاط التي يجب العمل على تصحيحها. وقال في هذا الصدد: "سنحاول تقليص عدد الأهداف التي نستقبلها مقابل زيادة عدد الأهداف التي نسجلها، كما اعتدنا خلال الأسابيع الماضية".