إرهاق المنتخب الوطني يؤثر على حكيمي في ألمانيا

أوعنا بلعيد

عاد فريق بورسيا دورتموند لكرة القدم بفوز ثمين، بهدفين مقابل هدف واحد، أمام مضيفه ماينز 05، خلال المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب "أوبيل أرينا"، لحساب الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتمكن الدولي الإسباني باكو ألكاسير من افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة السادسة والستين من شوط المباراة الثاني.

وأعاد روبين كايسون أصحاب الأرض إلى أجواء اللقاء بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة السبعين؛ في حين منح لوكاس بيستشيك النقاط الثلاث لناديه بعد تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والسبعين.

وتمكن بوروسيا دورتموند من حصد فوزه التاسع في مسابقة البوندسليغا هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات، ويعتبر الفريق الوحيد الذي لم يتكبد مرارة الهزيمة إلى الآن بعد مرور 12 جولة، رافعا رصيده إلى النقطة الثلاثين بفارق سبع نقاط عن اقرب ملاحقيه اينتراخت فرانكفورت.

وعرفت المباراة إشراك السويسري لوسيان فافر، مدرب دورتموند، لاعبه المغربي أشرف حكيمي بشكل أساسي للمرة الثامنة في الدوري منذ بداية الموسم الحالي، بعد أن اعتمد عليه كظهير أيسر، فيما أشرك زميله لوكاس بيستشيك كظهير أيمن.

ولم يظهر المدافع المغربي بمستواه المعهود رفقة "أسود الفيستفال"، إذ بدا واضحا تأثره بالإرهاق جراء مشاركته رفقة "أسود الأطلس" خلال المباراتين الأخيرتين أمام منتخبي الكاميرون وتونس، على غرار جل زملائه ممن شاركوا في "أسبوع الفيفا".

وأقدم المدرب لأول مرة على تبديل أشرف حكيمي في الدقيقة الثالثة والثمانين، وأشرك اللاعب عبدو ديالو مكانه؛ فيما حصل الأسد المغربي على تقييم 6.3 نقط من مؤشر هوسكوريد، وهو الأسوأ من جانب لاعبي دورتموند، وحصل عليه رفقة كل من لارسون والإنجليزي جادون شانسو.