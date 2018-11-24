بدر هاري يثير الانتباه بصورة على شبكة الأنترنيت

هسبورت - أمال بلحاج*

أثار اختفاء بدر هاري، البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، عن حلبات القتال منذ فترة طويلة العديد من التساؤلات لدى المتابعين والصحافة الأجنبية، بعدما كان أكثر نشاطا على مستوى المبارزات، حيث اختار الابتعاد في الفترة الماضية، ربما من أجل العودة أكثر قوة من السابق، خصوصا بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ.

وتوقعت صحيفة "سبورت 24" اليونانية عودة البطل المغربي إلى حلبة القتال قريبا، بعد وضعه في الأيام الماضية على صفحاته الرسمية الصورة أعلاه، التي تؤكد استعداده للنزال مجددا بعد غياب طويل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون تلك الصورة عبارة عن رسالة من بدر هاري يؤكد من خلالها تحضيره لمبارزة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتساءلت الصحيفة ذاتها عن مصير المواجهة، التي كان من المفروض أن تجمع بين البطلين المغربيين، بدر هاري و"الوحش" ريكو، مضيفة أن النزال ما زال معلقا إلى حدود الآن، دون تحديد موعد له، على الرغم من تساؤلات الجماهير التي ترغب في متابعة النزال الأقوى في عالم الكيك بوكسينغ، بعد هزيمة هاري خلال المبارزة السابقة أمام الخصم نفسه، وإعلانه رغبته في الانتقام.

ويبدو أن المغربي بدر هاري قد أخذ وقتا من أجل إعادة ترتيب أوراقه خلال الفترة التي ابتعد فيها عن "الرينغ"، خصوصا بعد الهزيمة الأخيرة التي مُني بها أمام البطل ريكو، والتي خلفت ردود أفعال عديدة وتساؤلات عن تراجع مستوى هاري، الذي يُعد بطلا للعالم في هذه الرياضة.

وسيكون على البطل بدر هاري الإعلان عن خصمه المقبل للعودة إلى "الرينغ" من جديد، ووضع حد لتساؤلات وسائل الإعلام الأجنبية والجماهير، خصوصا أن البعض توقع إمكانية اعتزال هاري عن اللعب دون الثأر من "الوحش" ريكو، بعد اختفائه منذ شهر مارس الماضي، حين واجه البطل المصري حصدي جرجس.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com