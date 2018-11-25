الأهلي ينتظر تتويج الرجاء لخَطف المدرب غاريدو

هسبورت - محمد فنڭار*

طُرِح اسم الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء البيضاوي، من قبل بعض الوكلاء لدى إدارة نادي الأهلي المصري، لتعويض الفرنسي باتريس كارتيرون، المقال بسبب النتائج السيئة التي حصل عليها الفريق في الفترة الأخيرة.

وكشفت مصادر إعلامية، مقربة من الفريق المصري، أن بعض الوكلاء الذين يعملون مع الأهلي، اقترحوا عليه اسم غاريدو، الذي بصم على نتائج إيجابية مع فريق الرجاء، خاصة في كأس الكونفدرالية الإفريقية التي بلغ فيها محطة النهائي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن غاريدو، الذي يعرف كواليس الأهلي بعدما دربه في وقت سابق، صار من المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون، بحكم مساره المتميز مع الفريق المغربي، مما يضعه في قائمته الأولوية، إلى جانب أسماء مجربة كالتونسي فوزي البنزرتي.

وأضافت أن اجتماعات مكثفة تعقد في الظرفية الراهنة لتحديد المدرب القادم للأهلي. كما ينتظر الفريق المصري نهاية كأس "الكاف" للأخذ بعين الاعتبار نتائج غاريدو فيها، في حين سيتريث في إعلان اسم المدرب الجديد إلى غاية بداية الشهر القادم، لتعيين أحد الأسماء المجربة، التي يتطلع معها إلى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما ضاع منه في نسختين متتاليتين.

ويضع الأهلي المصري الناخب الوطني هيرفي رونار بدوره في قائمة اهتماماته حالياً، فيما يدرس، تزامنا مع ذلك، نهج سيرة ثلاثة مدربين آخرين، في حال فشل المسؤولون المصريون في إقناع المدير الفني للمنتخب المغربي بالانضمام إلى "الكتيبة الحمراء"، وفق ما ذكرته مصادر مقربة من الفريق للجريدة في وقت سابق.

وسبق لغاريدو أن أشرف على تدريب الأهلي سنة 2014، وتوج معه بلقبي كأس "السوبر" المصري والكونفدرالية الإفريقية، قبل الالتحاق بالرجاء سنة 2017، الذي توج معه بلقب كأس العرش في الموسم نفسه على حساب الدفاع الحسني الجديدي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن سابقا إقالة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون إثر إقصائه من بطولة الأندية العربية أمام الوصل الإماراتي، وكذا عدم قدرته على التتويج بلقب "العصبة" الإفريقية قبل أسبوعين، الذي توج به الترجي التونسي.

للإشارة، فالرجاء البيضاوي، الذي يقوده غاريدو، تنتظره مباراتين هامتين في كأس الكونفدرالية، حيث سيستضيف فيتا كلوب الكونغولي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء اليوم الأحد، وبعد أسبوع سيسافر إلى كينشاسا لخوض مباراة الإياب.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com