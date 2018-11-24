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الرئيسية | رياضة | اعتداء على "بوكا" يلغي نهائي كأس ليبرتادوريس

اعتداء على "بوكا" يلغي نهائي كأس ليبرتادوريس

اعتداء على "بوكا" يلغي نهائي كأس ليبرتادوريس
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 24 نونبر 2018 - 23:34

أسفر اعتداء تعرض له لاعبو نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، اليوم السبت قبل إياب نهائي "كوبا ليبرتادوريس" بزمن قصير، عن تأجيل اللقاء ساعة ثم نصف ساعة، قبل الإعلان عن إلغائه وبرمجته يوم غد الأحد.

وأكد كارلوس تيفيز، نجم ومهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني، أن النادي تعرض لضغوط كبيرة لخوض اللقاء، أمام ريفر بليت، رغم إصابة لاعبين بعد تعرض حافلة الفريق لاعتداء في ملعب "المونمونتال".

وأضاف تيفيز، في تصريحات للصحافيين، أن لاعبين من بوكا قد تعرضوا للإصابة بشكل يجعلهم غير جاهزين حاليا للتباري، بينما قال زميله غاغو إن لاعبي بوكا جونيورز يعانون مشاكل نفسية.

حافلة بوكا تعرضت للرشق بالحجارة والغاز الحارق أثناء توجهها لملعب المونومنتال، الذي يحتضن مواجهة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس. وأبدى عدد من لاعبي الفريق استيائهم من تعرضهم للغاز الحارق، الذي يبدو أنه استخدم من قبل قوات الأمن لتفريق المعتدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طارق السبت 24 نونبر 2018 - 23:50
في الأرجنتين يحصل ذلك في الأسبوع أكثر من مرة يسمونه عندنا الشغب و يسمونه عندهم الشغف بينما يبقى بعيدا عن الروح الرياضية، لكن حب و عشق الجماهير الأرجنتينية لكرة القدم لايكيل بالبادنجان على قولة عادل إمام
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2 - مدريدي السبت 24 نونبر 2018 - 23:53
ماتعرفها واش مباراة ولا مجزرة. خاص يجيبو وزارة الدفاع بكل طاقمها تسيرها و شوف تشوف.
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3 - حسام الأحد 25 نونبر 2018 - 00:05
باينة عندهم علاقة دم بالعرب هادو، حتى هما راسهم كحل بحالنا
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