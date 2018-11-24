اعتداء على "بوكا" يلغي نهائي كأس ليبرتادوريس

هسبريس ـ مُتابعة

أسفر اعتداء تعرض له لاعبو نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، اليوم السبت قبل إياب نهائي "كوبا ليبرتادوريس" بزمن قصير، عن تأجيل اللقاء ساعة ثم نصف ساعة، قبل الإعلان عن إلغائه وبرمجته يوم غد الأحد.

وأكد كارلوس تيفيز، نجم ومهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني، أن النادي تعرض لضغوط كبيرة لخوض اللقاء، أمام ريفر بليت، رغم إصابة لاعبين بعد تعرض حافلة الفريق لاعتداء في ملعب "المونمونتال".

وأضاف تيفيز، في تصريحات للصحافيين، أن لاعبين من بوكا قد تعرضوا للإصابة بشكل يجعلهم غير جاهزين حاليا للتباري، بينما قال زميله غاغو إن لاعبي بوكا جونيورز يعانون مشاكل نفسية.

حافلة بوكا تعرضت للرشق بالحجارة والغاز الحارق أثناء توجهها لملعب المونومنتال، الذي يحتضن مواجهة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس. وأبدى عدد من لاعبي الفريق استيائهم من تعرضهم للغاز الحارق، الذي يبدو أنه استخدم من قبل قوات الأمن لتفريق المعتدين.