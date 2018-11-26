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الرئيسية | رياضة | الوداد يعفي السعيدي من المران تحسبا للفتح

الوداد يعفي السعيدي من المران تحسبا للفتح

الوداد يعفي السعيدي من المران تحسبا للفتح
أوعنا بلعيد
الاثنين 26 نونبر 2018 - 05:28

غاب الدولي المغربي صلاح الدين السعيدي، لاعب الوداد الرياضي لكرة القدم، عن مران ناديه أول أمس السبت تأهبا لمواجهة الفتح الرياضي الرباطي برسم مؤجل الجولة الثالثة من البطولة الوطنية بالقسم الأول.

وحسب مصدر هسبريس، فقد أقدم الطاقم التقني للوداد وبالتشاور مع الطاقم الطبي على إعفاء السعيدي من خوض التدريب حتى لا تتفاقم الإصابة التي تعرض لها أمام يوسفية برشيد، يوم الخميس الماضي خلال اللقاء الذي جرى فوق أرضية ملعب مركب محمد الخامس بدون جمهور.

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر إعفاء السعيدي من التداريب حتى يكون لائقا وفي قمة جاهزيته البدنية، حيث يرى الطاقم الطبي أن اللاعب يحتاج إلى الراحة، ما سيخول للفريق الاستفادة من خدماته في لقاء القمة المؤجلة أمام الفتح الرباطي والتي ستجرى اليوم الاثنين.

ويدخل الوداد مباراته أمام الفتح وعينه على تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تفوقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام يوسفية برشيد برسم مؤجل الجولة الثانية، ولن تكون مهمة الفريق الأحمر بالسهلة أبدا لأنه سيواجه فريقا تحذوه الرغبة نفسها وبدوره يريد حسم نقاط اللقاء لصالحه؛ وهو ما سيضفي على المواجهة إثارة من نوع خاص.

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