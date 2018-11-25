مدرب فيتا كلوب: لا أخشى مواجهة الرجاء البيضاوي

هسبورت - عمر الشرايبي (صور وحيد لخيار)*

بَدَا الكونغولي فلوران إيبينغي، مدرب "فيتا كلوب"، هادئا، خلال إطلالته في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة فريقه أمام الرجاء الرياضي، المزمع إقامتها، اليوم الأحد، على أرضية ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، رغم أهمية الموعد الذي يتجلى في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتَابَعَ إيبينغي، قائلا "هي المباراة الحاسمة التي نتطلع من خلالها إلى تقديم طبق كروي يليق بنا وبالكرة الإفريقية، وتختلف هذه المباراة عن سابقتها، التي واجهنا فيها الرجاء في دور المجموعات، حيث إن لقاء النهائي لا يقبل حسابات أكثر من سابقيه اللذين كان في إمكاننا تعويضهما قياسا بوجود أربعة فرق داخل منظومة التأهل، كما أن الرجاء حاليا أقوى من ذلك الفريق الذي واجهنا".

وزَادَ مدرب الفريق الكونغولي، قائلا "خلال مباراة الذهاب، سنواجه فريقا في ظروف مريحة يفضلها، لاسيما أمام الأنصار وعلى أرضية ملعب بفضل التساقطات المطرية"، مردفا "الجولة الأولى ستلعب في هذه الظروف، في انتظار لقاء العودة الذي لن يكون سهلا أيضا، رغم الامتياز الذي يصب لصالحنا، خاصة أمام خصم قوي تمكن من تحقيق انتصارات خارج الميدان خلال مساره القاري".

وأَضَاف "خطة الرجاء تتنوع تكتيكيا، مع اختلاف رؤية المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، إذ لديه قطع غيار مهمة، على غرار نجم الفريق عبد الإله الحافيظي والمهاجم زكرياء حدراف، دون أن ننسى أهمية اللاعب الكونغولي السابق لفيتا كلوب ليما مابيدي"، هذا الأخير الذي لقي إشادة من مدربه السابق، إذ سبق للدولي الكونغولي أن خاض مع "فيتا كلوب" نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، حيث يتذكر إيبينغي الهدفين اللذين سجلهما حينها، في مباراة الذهاب.

يُشار إلى أنه عقب نهاية الندوة الصحفية، انتقلت العناصر الكونغولية من أجل إجراء حصتها التدريبية الأخيرة، إلى أرضية ملعب "دونور"، على الرغم من الاتفاق الذي جرى بين مسؤولي الناديين، على تجنُّب التمرن على عشب ملعب المباراة من أجل الحفاظ على جاهزيته، إلا أن تدخل مراقب "الكاف" التونسي صب لصالح تغيير البرنامج المقترح، حيث عاينت "هسبورت" إيبينغي والطاقم التقني لفريق "فيتا" بصدد تجهيز أرضية الميدان بمعدات التداريب قبل التحاق اللاعبين، بعد قيامهم بالإحماء بمحاذاة دكة البدلاء.

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