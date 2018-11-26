حكيمي يثير صراعا جديدا بين دورتموند والريال

أوعنا بلعيد

أبدى مسؤولو فريق بورسيا دورتموند الألماني لكرة القدم رغبة واضحة في شراء عقد الدولي المغربي أشرف حكيمي، والإبقاء عليه ضمن صفوف النادي بعد الأداء الكبير الذي قدّمه بقميص أسود الفيستفال.

وكشف يانز خواكيم فاتسكة، المدير التنفيذي لبورسيا دورتموند، عن رغبة ناديه في إقناع نادي ريال مدريد بالتخلي النهائي عن خدمات أشرف حكيمي؛ على غرار ما حصل مع الدولي الإسباني باكو الكاسير، الذي انتقل نهائيا قادما من فريق إفس برشلونة.

وقال فاتسكة مرحبا بانضمام الكاسير إلى دورتموند بعقد طويل الأمد بعد أن دفعت إدارة بوروسيا 21 مليون يورو لنظيرتها برشلونة مقابل شراء عقده: "عزيزي باكو الكاسير، مرحبا بك في دورتموند".

وأضاف المدير التنفيذي للفريق الألماني أن رغبة دورتموند تتجلى في إغلاق صفقات أخرى؛ من بينها ضم أشرف حكيمي، موضحا: "سنحاول فعل نفس الشيء مع أشرف حكيمي، لكن مهمتنا لن تكون سهلة على الإطلاق".

ولن تكون مهمة دورتموند يسيرة فيما يخص التعاقد النهائي مع المدافع المغربي الشاب، وأولى عقبة تقف في طريق الفريق الألماني متمثلة في رغبة اللاعب أشرف حكيمي نفسه.

وفي هذا السياق، كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن حكيمي يعتبر حلمه الأكبر هو العودة إلى ناديه ريال مدريد، على الرغم من اللحظات الجميلة التي يمر بها رفقة دورتموند، حيث يرغب في العودة الموسم المقبل حتى دون أن يكمل مدة إعارته لموسمين.

كما تتعالى الأصوات المطالبة باستعادة اللاعب إلى ملعب البرنابيو من أجل الاستفادة من خدماته، لا سيما أنه أظهر تطورا كبيرا في مستواه واكتسب ثقة كبيرة. وقد أسهم السويسري لوسيان فافر، مدرب دورتموند، في تطوير مستواه ومنحه الثقة والاهتمام؛ وهو ما ساعده على إبراز إمكاناته كما يجب.