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كُتّاب وآراء
مولودية وجدة يهزم بفاس ضيفه المغرب التطواني
فاز فريق مولودية وجدة على ضيفه المغرب التطواني بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب المركب الرياضي بفاس، برسم منافسات الدورة التاسعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدف فريق "سندباد الشرق" اللاعب نبيل الولجي في الدقيقة الخامسة من المباراة التي عرفت طرد زميله في الفريق ميلتون كاريسا في الدقيقة 71.
ورفع فريق مولودية وجدة عقب هذا الفوز، وهو الثاني له في الموسم مقابل ثلاث هزائم و أربعة تعادلات، رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس إلى جانب أندية سريع وادي زم و الدفاع الحسني الجديدي ،اللذان سيلتقيان مساء اليوم، واتحاد طنجة المتعادل مع أولمبيك خريبكة 0-0 أول أمس الجمعة.
وفي المقابل، تجمد رصيد فريق مدينة "الحمامة البيضاء" عند 8 نقاط ، في المركز ما قبل الأخير، بعد أن مني بالهزيمة الرابعة في الموسم ، مقابل فوزين و تعادلين.