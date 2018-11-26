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الرئيسية | رياضة | رونار يُجهض مباراة "الأسود" و"ثعالب الصحراء"

رونار يُجهض مباراة "الأسود" و"ثعالب الصحراء"

رونار يُجهض مباراة "الأسود" و"ثعالب الصحراء"
أوعنا بلعيد
الاثنين 26 نونبر 2018 - 11:10

كشف مصدر مسؤول لجريدة هسبريس أن جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، ألح على مواجهة منتخب من شمال إفريقيا في مارس المقبل تأهبا لخوض نهائيات كأس إفريقيا 2019، التي تستضفيها الكاميرون يونيو المقبل.

ووفق المصدر ذاته، فإن جمال بلماضي كان يفاضل بين المنتخب الوطني المغربي ونسور قرطاج، حيث يرغب ثعالب الصحراء في مواجهة أحدهما شهر مارس المقبل والذي يتزامن مع الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأحد، أن المنتخب الأول سيواجه، يوم الـ26 من مارس المقبل، نظيره الجزائري وديا في الجزائر؛ فيما يفضل الناخب المغربي هيرفي رونار مواجهة منتخب أوروبي وديا، وهو ما أصر عليه قبل مواجهة المنتخب التونسي؛ غير أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أقنعته بضرورة مواجهة نسور قرطاج تفعيلا لاتفاق مسبق بينهما.

وسيحل أسود الأطلس ضيوفا على منتخب مالاوي، يوم الثالث والعشرين من شهر مارس المقبل، برسم الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا وتعتبر نقاط المباراة شكلية بعد أن ضمن المنتخب المغربي تأهله رسميا إلى الحدث القاري.

وسيخوض الأسود بعدها بثلاثة أيام (26 مارس) مباراة ودية إعدادية، ولم يكشف بعد عن هوية المنتخب الذي سيواجه الأسود، وترجح المصادر أن يكون منتخبا أوروبيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ابونذير الاثنين 26 نونبر 2018 - 11:21
مباريات الداربي هي من احسن المباريات والمنتخبات المغاربية لها نفس اللعب والروح القتالية في الملاعب حتى وان كانت في مرحلة ضعف المنتخب
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