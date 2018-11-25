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هذه التشكيلة الرسمية للرجاء أمام "فيتا كلوب"
الأحد 25 نونبر 2018 - 19:40
يعتمد المدرب الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، على التشكيلة التالية، في المباراة التي ستجمع الرجاء البيضاوي أمام فيتا كلوب الكونغولي، لحساب ذهاب نهائي كأس الكاف.
التشكيلة الرسمية:
أنس الزنيتي، عبد الرحيم الشاكير، سند الورفلي، زكرياء حدراف، بدر بنون، ليما مابيدي، عبد الإله الحافيظي، ابراهيما نياسي، سفيان رحيمي، محمود بنحليب، عمر بوطيب.
في بنك الاحتياط:
سعد الكوحال، محمد الدويك، محسن ياجور، أنس جبرون، محمد أولحاج، محمد بوعميرة، صلاح الدين الباهي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - محب ملك المغرب من موريتانيا الأحد 25 نونبر 2018 - 20:07
الرجاء المغربي سيفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولي إنشاء الله
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