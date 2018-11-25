هذه التشكيلة الرسمية للرجاء أمام "فيتا كلوب"

هسبورت - آمال لكعيدا*

يعتمد المدرب الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، على التشكيلة التالية، في المباراة التي ستجمع الرجاء البيضاوي أمام فيتا كلوب الكونغولي، لحساب ذهاب نهائي كأس الكاف.

التشكيلة الرسمية:

أنس الزنيتي، عبد الرحيم الشاكير، سند الورفلي، زكرياء حدراف، بدر بنون، ليما مابيدي، عبد الإله الحافيظي، ابراهيما نياسي، سفيان رحيمي، محمود بنحليب، عمر بوطيب.

في بنك الاحتياط:

سعد الكوحال، محمد الدويك، محسن ياجور، أنس جبرون، محمد أولحاج، محمد بوعميرة، صلاح الدين الباهي.

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