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الرئيسية | رياضة | هذه التشكيلة الرسمية للرجاء أمام "فيتا كلوب"

هذه التشكيلة الرسمية للرجاء أمام "فيتا كلوب"

هذه التشكيلة الرسمية للرجاء أمام "فيتا كلوب"
هسبورت - آمال لكعيدا*
الأحد 25 نونبر 2018 - 19:40

يعتمد المدرب الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، على التشكيلة التالية، في المباراة التي ستجمع الرجاء البيضاوي أمام فيتا كلوب الكونغولي، لحساب ذهاب نهائي كأس الكاف.

التشكيلة الرسمية:

أنس الزنيتي، عبد الرحيم الشاكير، سند الورفلي، زكرياء حدراف، بدر بنون، ليما مابيدي، عبد الإله الحافيظي، ابراهيما نياسي، سفيان رحيمي، محمود بنحليب، عمر بوطيب.

في بنك الاحتياط:

سعد الكوحال، محمد الدويك، محسن ياجور، أنس جبرون، محمد أولحاج، محمد بوعميرة، صلاح الدين الباهي.

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1 - محب ملك المغرب من موريتانيا الأحد 25 نونبر 2018 - 20:07
الرجاء المغربي سيفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولي إنشاء الله
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