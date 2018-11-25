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الرئيسية | رياضة | الزنيتي أول حارس يلعب نهائي "الكاف" مع فريقين

الزنيتي أول حارس يلعب نهائي "الكاف" مع فريقين

الزنيتي أول حارس يلعب نهائي "الكاف" مع فريقين
أوعنا بلعيد
الأحد 25 نونبر 2018 - 22:09

أصبح الدولي المغربي أنس الزنيتي، نجم الرجاء الرياضي لكرة القدم، أول حارس مرمى يخوض نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مع فريقين مختلفين، بعد أن قرّر الإسباني خوان كارلوس غاريدو الاعتماد على خدماته بشكل أساسي أمام فيتا كلوب برسم ذهاب نهائي "الكاف".

ويتوقع أن يصبح أنس الزنيتي أول حارس مغربي يتمكن من تحقيق اللقب مع فريقين مختلفين بعد أن قاد فريق المغرب الرياضي الفاسي إلى تحقيق اللقب موسم 2011، ويعول على خدماته لتكرار الإنجاز نفسه رفقة الرجاء في نسخة الموسم الحالي.

وكما كان متوقعا، قرر خوان كارلوس غاريدو الاعتماد على خدمات أنس الزنيتي خلال التشكيلة الرسمية التي واجهت فريق فيتا كلوب الكونغولي، برسم ذهاب نهائي كأس "الكاف" والتي احتضنها الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وعرفت المباراة إشراك غاريدو للاعب عبد الرحيم شاكير كمدافع أيسر للفريق الأخضر بدلا من عبد الجليل جبيرة، الذي لم يستعد عافيته بشكل كامل من الإصابة التي ألمت به حسب تصريح لمدربه الإسباني؛ وهو ما أكده أيضا عبد الله الطيب، طبيب الفريق، فيما يعتبر الزنيتي ورقة أساسية لا يمكن الاستغناء عن خدماتها.

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