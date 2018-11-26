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الرئيسية | رياضة | بنحليب يدخل تاريخ "الكاف" بأهدافه مع الرجاء

بنحليب يدخل تاريخ "الكاف" بأهدافه مع الرجاء

بنحليب يدخل تاريخ "الكاف" بأهدافه مع الرجاء
أوعنا بلعيد
الاثنين 26 نونبر 2018 - 20:05

دخل محمود بنحليب، مهاجم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تاريخ مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) بعد أن أصبح أول لاعب يتمكن من تسجيل 12 هدفا في أول مشاركة له في المسابقة القارية.

وتمكن بنحليب من إضافة هدف آخر إلى سجله التهديفي الذي يتصدر به قائمة هدافي "الكاف" بعد أن سجل الهدف الثالث لفريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب النهائي الإفريقي، والتي احتضنها ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء؛ وانتهت بنتيجة 0/3.

وينتظر مهاجم الرجاء ما ستؤول إليه نتيجة مباراة الإياب التي ستجرى بالكونغو ليحسم لقب الهداف رسميا، لاسيما أن جان مارك ماكوسو، لاعب فيتا كلوب، صاحب تسعة أهداف، مازال منافسا له رغم اتساع الفارق بينهما إلى ثلاثة أهداف.

ويرجح بشكل كبير أن يتم إشراك بنحليب بشكل أساسي في لقاء العودة، خصوصا بعد حصول زميله محسن ياجور على بطاقة حمراء بعد نهاية قمة الرجاء وفيتا كلوب، بسبب دخوله في شنآن مع أحد لاعبي الفريق المنافس؛ أشهرها الحكم السنغالي ماجيتي نداي مباشرة في وجهه بشكل مجاني، ليصبح أبرز الغائبين عن مواجهة الإياب.

وبات بنحليب هداف البطولة إلى الآن، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفا، يليه جان مارك ماكوسو، لاعب فريق فيتا كلوب بتسعة أهداف، متبوعا بزميله محسن ياجور، واللاعب السابق لفريق نهضة بركان أيوب الكعبي اللاعب، برصيد 6 أهداف؛ بينما سجل زكرياء حذراف خمسة أهداف.

وتربع بنحليب عن جدارة واستحقاق على عرش أفضل هداف مغربي في المسابقات القارية خلال موسم واحد منذ بداية مشاركة الأندية المغربية في المحافل القارية، متجاوزا كلا من هشام أبو شروان، المهاجم السابق للنسور الخضر، وعبد الصمد رفيق، اللاعب السابق لكل من الوداد الرياضي وأولمبيك خريبكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - أ البيضاوي الاثنين 26 نونبر 2018 - 20:25
طبعا لاعب بن حليب خريج مدرسة المبيك الحليب بالتوفيق للتذكير فقط فرق كبير بين جمهور الوداد الرائع في التشجيع والرجاء .والفرق واضح بين نهائي الأهلي ونهائي فيتا كلوب المغمور
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2 - Bozar الاثنين 26 نونبر 2018 - 20:34
للاسف هداك ياجور دارها بلعاني حيت مدخلش رسمي فالماتش ......وللاسف كان على لاعبي الرجاء اضافة اهداف اخرى عندما انهار فيتاكلوب .....لكن العقلية الهاوية جعلتهم ينزلون الايقاع و يكتفون بالثلاتية ....كانت عندهم الفرصة لنيل الكأس دون حاجة للذهاب الى كنشاسا ...للاسف
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2
3 - abdelkarim الاثنين 26 نونبر 2018 - 20:36
من جد وجد. ماشي ساهل تكون هداف الكاف .الشيئ لي خاصك هوشيلاا لانضباط اتمنى لك التوفيق
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4 - simo الاثنين 26 نونبر 2018 - 20:40
لاعب مهاري لكن غير متخلق.الاخلاق اولا داخل الملعب و خارجه.
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