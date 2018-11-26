بنحليب يدخل تاريخ "الكاف" بأهدافه مع الرجاء

أوعنا بلعيد

دخل محمود بنحليب، مهاجم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تاريخ مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) بعد أن أصبح أول لاعب يتمكن من تسجيل 12 هدفا في أول مشاركة له في المسابقة القارية.

وتمكن بنحليب من إضافة هدف آخر إلى سجله التهديفي الذي يتصدر به قائمة هدافي "الكاف" بعد أن سجل الهدف الثالث لفريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب النهائي الإفريقي، والتي احتضنها ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء؛ وانتهت بنتيجة 0/3.

وينتظر مهاجم الرجاء ما ستؤول إليه نتيجة مباراة الإياب التي ستجرى بالكونغو ليحسم لقب الهداف رسميا، لاسيما أن جان مارك ماكوسو، لاعب فيتا كلوب، صاحب تسعة أهداف، مازال منافسا له رغم اتساع الفارق بينهما إلى ثلاثة أهداف.

ويرجح بشكل كبير أن يتم إشراك بنحليب بشكل أساسي في لقاء العودة، خصوصا بعد حصول زميله محسن ياجور على بطاقة حمراء بعد نهاية قمة الرجاء وفيتا كلوب، بسبب دخوله في شنآن مع أحد لاعبي الفريق المنافس؛ أشهرها الحكم السنغالي ماجيتي نداي مباشرة في وجهه بشكل مجاني، ليصبح أبرز الغائبين عن مواجهة الإياب.

وبات بنحليب هداف البطولة إلى الآن، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفا، يليه جان مارك ماكوسو، لاعب فريق فيتا كلوب بتسعة أهداف، متبوعا بزميله محسن ياجور، واللاعب السابق لفريق نهضة بركان أيوب الكعبي اللاعب، برصيد 6 أهداف؛ بينما سجل زكرياء حذراف خمسة أهداف.

وتربع بنحليب عن جدارة واستحقاق على عرش أفضل هداف مغربي في المسابقات القارية خلال موسم واحد منذ بداية مشاركة الأندية المغربية في المحافل القارية، متجاوزا كلا من هشام أبو شروان، المهاجم السابق للنسور الخضر، وعبد الصمد رفيق، اللاعب السابق لكل من الوداد الرياضي وأولمبيك خريبكة.