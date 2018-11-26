الوداد يستعيد نجومه ومدرب الفتح يشحذ أسلحته

أوعنا بلعيد

سيكون ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، مسرحا لمباراة القمة المؤجلة عن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي بين الوداد الرياضي وضيفه الفتح الرياضي الرباطي، والتي سيديرها الحكم عبد الرحيم اليعكوبي.

وسيخوض الوداد الرياضي المباراة معززا بقوته الضاربة بعد أن استعاد خدمات ثلاثة من أفضل لاعبيه، والذين غابوا عن اللقاء السابق أمام يوسوفية برشيد، بداعي الإصابة؛ ويتعلق الأمر بكل من أشرف داري، ووليد الكرتي، وصلاح الدين السعيدي.

وخاض أشرف داري ووليد الكرتي مران فريقهما الأخير استعدادا لهذه القمة بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي حرمتهما من خوض المباراة الأخيرة أمام يوسفية برشيد يوم الخميس الماضي.

وحرم "الفريق الأحمر" من خدمات لاعبه الشاب أشرف داري بعد أن أصيب خلال المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني، تحضيرا لمباراته الودية أمام منتخب تونس يوم الثلاثاء الماضي؛ في حين أصيب وليد الكرتي عند مواجهة الوداد لفريق النجم الساحلي التونسي، برسم إياب ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

فيما أكد مصدر خاص لهسبريس أن الطاقم التقني للوداد، وبالتشاور مع الطاقم الطبي، أقدم على إعفاء السعيدي من خوض مران الفريق حتى لا تتفاقم الإصابة التي تعرض لها أمام يوسفية برشيد يوم الخميس الماضي خلال اللقاء الذي جرى على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بدون جمهور.

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر إعفاء السعيدي من التداريب حتى يكون لائقا وفي قمة جاهزيته البدنية، إذ يرى الطاقم الطبي أن اللاعب يحتاج إلى الراحة، ما سيخول للفريق الاستفادة من خدماته في لقاء اليوم الذي لن يقبل القسمة على اثنين.

كما سيستفيد الوداد كذلك من دعم جماهيره ولاعبه رقم "12" الذي حرم منه أمام يوسوفية برشيد، بسبب العقوبة التي فرضتها عليه لجنة العقوبات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد الشغب الجماهيري الذي شهدته مباراة نصف النهائي برسم كأس العرش أمام نهضة بركان، ليحرم رفاق العميد النقاش من دعم جماهيرهم في اللقاء السابق.

من جانبه، أجرى فريق الفتح الرباطي مرانه الأخير أمس الأحد تأهبا لمنازلة الوداد، إذ يرغب وليد الركراكي في تصحيح أوضاع فريقه والعودة بالنقاط الثلاث، لاسيما أنه استهل موسمه الحالي بنتائج سلبية لا ترقى إلى مستوى تطلعات الجماهير الرباطية.

ويدخل الركراكي المواجهة وعينه على تحقيق الفوز الثالث في الموسم الحالي أمام منافس تحدوه بدوره الرغبة نفسها. ويريد الوداد كذلك الظفر بنقاط المباراة الثلاث ليرفع رصيده إلى النقطة التاسعة، بعد أن حقق 6 نقاط فقط من أصل 12 ممكنة بعد تعادله في جولتين وتحقيق الفوز في مثلهما، بينما تعادل الفتح في 3 مباريات وفاز في مباراتين وانهزم في مثلهما، وهي النتائج التي أدخلت الشك في نفوس عشاقه، ما سيعمل الركراكي على تلافيه أمام "الفريق الأحمر".

وركز الفتح خلال مرانه الأخير بأكاديمية النادي على آخر الترتيبات التكتيكية، ومن بعدها تم المرور إلى تدريب الاحتفاظ بالكرة، ما يؤكد أن رغبة الركراكي تتجسد في محاولته حرمان الوداد من الكرة بين جماهيره والسيطرة عليها من أجل إرهاق الخصم وإخراجه ذهنيا من اللقاء، ودفعه إلى ارتكاب الأخطاء، لاسيما القريبة من منطقة العمليات، وهو ما سيرد عليه أصحاب الأرض بفكر مدربهم وطريقة تدبيره لمجريات القمة.

وتوجه لاعبو الفتح الرياضي بعد الحصة التدريبية مباشرة صوب مدينة الدار البيضاء، للمبيت والتركيز استعدادا لطبق اليوم الشهي كرويا، والذي يعد بالفرجة والندية والإثارة.