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الرئيسية | رياضة | أندريس إنييستا يكشف معاناته مع مرض الاكتئاب

أندريس إنييستا يكشف معاناته مع مرض الاكتئاب

أندريس إنييستا يكشف معاناته مع مرض الاكتئاب
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 01:10

أكد اللاعب الإسباني اندريس إنييستا، عند تذكره الفترة التي مر فيها باكتئاب، أنه كان يتمنى "أن يأتى الليل لكي يستطيع تناول قرص الدواء".

وقال لاعب برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي، ضمن برنامج تلفزيوني، "الحلم هو ما يحرك الأشخاص، وفي وضع كهذا لا يصبح لديك شيء ولا تشعر. كنت أتمنى أن يأتي الليل لكي آخذ القرص وأستريح".

وأضاف النجم الكروي نفسه: "حين تعاني من اكتئاب، لا تكون أنت. لا تستطيع التحكم بلحظات من حياتك".

وأشار إنييستا أيضا إلى الندية القوية بين ريال مدريد وبرشلونة في فترة تولي البرتغالي جوزيه مورينيو، قائلا "مورينيو كان العنصر الرئيسي في العلاقة السيئة التي كانت موجودة في تلك الفترة بين البرسا والريال".

وأضاف: "لقد تسبب ذلك في ضرر كبير للمنتخب. والأمر لم يكن يحتمل"، كما تحدث عن مونديال روسيا واستبدال المدرب قبل أيام من انطلاق البطولة قائلا: "حين رحل جولين لوبيتيغي عن المنتخب، لم يكن الأمر إيجابيا من الناحية الرياضية. لم يكن الامر ليصبح كذلك بأي شكل. ما يبدأ بشكل سيئ، عادة ما ينتهي بشكل سيئ".

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