النجم السابق فيّالي يكشف معركته مع السرطان

هسبريس - رويترز

قال جيانلوكا فيالي مهاجم إيطاليا ويوفنتوس السابق إنه أصبح "على ما يرام" بعد معركة سرية شرسة لمدة عام مع السرطان.

وأبلغ فيالي البالغ من العمر 54 عاما صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن جسده استجاب جيدا للعلاج. وأوضح "أنا على ما يرام. صحتي جيدة. مر عام وبدأت أستعيد لياقتي".

وتابع "لا أدري حقا كيف ستنتهي هذه المعركة. أتمنى أن تلهم قصتي الناس على اجتياز منعطفات خطيرة في الحياة".

وصنع فيالي اسمه في سامبدوريا قبل أن يمضي أربعة أعوام مع يوفنتوس فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا 1996.

وانضم بعدها إلى تشيلسي وسجل 48 هدفا في 78 مباراة مع النادي المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز قبل أن يدربه.

وأضاف فيالي "الحياة نسبتها 10 في المئة مما يحدث لنا و90 في المئة المتبقية هي الطريقة التي نتعامل بها مع الأمور. أتمنى أن تساعد قصتي الآخرين على التعامل بطريقة صحيحة مع الأحداث".