السعيدي وبنعريف يغيبان عن قمة الوداد والفتح

أوعنا بلعيد

قرر فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، في آخر اللحظات، عدم إشراك لاعبه صلاح الدين السعيدي في مباراة القمة التي ستجرى مساء اليوم الإثنين أمام الفتح الرياضي الرباطي، برسم مؤجل الجولة الثالثة من البطولة الوطنية بالقسم الأول.

وأقدم الطاقم التقني للوداد، بالتشاور مع الطاقم الطبي، على إعفاء السعيدي من خوض التدريب الأخير للنادي قبل مواجهة الفتح حتى لا تتفاقم الإصابة التي تعرض لها أمام يوسفية برشيد يوم الخميس الماضي، وحتى يكون في قمة جاهزيته البدنية لخوض قمة اليوم، وهو ما لم يحصل في آخر اللحظات.

وطلب الطاقم الطبي للوداد عدم المغامرة بإشراك السعيدي أمام الفتح حتى لا يعاني من مضاعفات قد تبعده عن الميادين لوقت طويل، وارتأت الإدارة التقنية إبعاده عن خوض المواجهة، لا سيما أن مباريات الفتح تتسم بالندية والقوة والاندفاع البدني والشراسة، وهي عوامل تجعل خيار إراحة اللاعب هو الأسلم.

من جانبه، سيحرم فريق الفتح الرباطي من خدمات كريم بنعريف، لاعب خط المنتصف، الذي تعرض للإصابة خلال إحدى الحصص التدريبية وقرر الطاقم الطبي تمتيعه بفترة راحة حتى يتعافى كليا ويكون في كامل لياقته البدينة لخوض المباراة المقبلة.