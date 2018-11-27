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الرئيسية | رياضة | سحر الرجاء يدفع "لاليغا" للحديث باللهجة المغربية

سحر الرجاء يدفع "لاليغا" للحديث باللهجة المغربية

سحر الرجاء يدفع "لاليغا" للحديث باللهجة المغربية
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:14

انبهرت رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" عقب الأداء الكبير والممتع الذي قدّمه فريق الرجاء الرياضي أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد الفائت، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وآلت نتيجها لصالح النسور الخضر بثلاثة أهداف نظيفة.

ولم يخفِ مديرو الصفحات الرسمية الخاصة برابطة الدوري الإسباني "لاليغا" على مواقع السوشيال ميديا انبهارهم واعتزازهم بالمستوى الكبير الذي ظهر به نسور الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء، أمام فيتا كلوب، بعد استعراض الفريق الأخضر لمهاراته الفنية والتكتيكية وجاهزيته النفسية والذهنية خلال القمة النهائية التي تم حسمها بثلاثة أهداف نظيفة.

وكتبت صفحة الليغا الرسمية على الفيسبوك، متحدثة عن مباراة الرجاء وما حدث خلال قمة النهائي: "بـــزاف"، وأرفقت تغريدتها القصيرة في عدد كلماتها والعميقة في معناها بصورة للاعبي الرجاء وهم يحتفلون بهدف سيفان رحيمي.

وضمت الصورة التي نشرتها صفحة "الليغا" كل من القائد بدر بانون ومسجل الهدفين سفيان رحيمي وزكرياء حذراف وسند الورفلي وليما مابيدي، وتم إرفاق الصورة بقلوب خضراء ونسرين في إشارة منها إلى شعار النادي الرجاوي ولون قميصه الشهير.

وأضاف المصدر سالف الذكر، قائلا خلال تعقيب آخر: "ليست تهنئة متأخرة... بل هي "بزاف"".

وعقب هذا الفوز، عزز فريق الرجاء البيضاوي آماله بشكل كبير في التتويج باللقب القاري، حيث يكفيه نتيجة التعادل بأي نتيجة أو في أسوء الظروف الهزيمة بفارق هدفين، في لقاء الإياب المقرر إجراؤه يوم 2 من دجنبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - stof الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:34
الرجاء دائما في القمة بلاعبيها بجمهورها الرائع المبهر الممتع. تحية وحترام دبما راجا.
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2 - Pierre الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:47
Un vrai plaisir de voir la brillante prestation du RAJA de Casablanca
C'est la fierté du peuple marocain .Vive le RAJA <3
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12
3 - الاخطاء الفردية للمبتدئين الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:53
بكل صراحة رغم النتيجة الجيدة يبقى فريق الرجاء يعاني الكثير خاصاة على المستوى الفردي و ذلك ما لاحظه العديد من المتتبعين و ذلك ان عدة لاعبين حتى لا نقول كلهم من تكرار الاخطاء بشكل غير مقبول و لا يرضي أحد عند تمرير الكرات بين اللاعبين من جهة و أنانية لاعبي خط الوسط و الهجوم عند كل حملة هجومية و بالاخص امام المرمى ;; يعتبرها البعض ليس بانانية لكن وجود صعوبة كبيرة لذا اللاعبين رفع الرأس خلال امتلاك الكرة او الرحذ بها و كذلك النظر من حواليه للتحقق من هو من الزملاء افضل تمركزا..
لقد عاين الجميع خلال المباراة الأخيرة و سابقيها كم يضيع لاعبوا الرجاء و 99/° من لاعبي البطولة المغربية على فرقهم من أهداف و هجومات و مجهودات و هذا مع التكرار يدخل اللاعب في احباط و فقجان الثقة ثم فقدان التركيز ..
مثل هاته الاخطاء غير مقبولة بتاتا من اي لاعب بالبطولات الاوربية و غالبا ما تكون سبب الاقبار بدكة البدلاء لاسابيع اذ يعد تكرار الاخطاء الفردية من اشنع الأخطاء و الغير مقبولة و لا يرحم صاحبها ..
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