الوداد يكتسح الفتح ويحقق فوزه الثالث في البطولة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حسم فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الإثنين، بضيفه الفتح الرباطي، برسم النزال المؤجل عن الجولة الثالثة من البطولة، بعد أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة.

وبحث لاعبو فريق الوداد الرياضي، منذ الدقائق الأولى للنزال عن مباغتة دفاع الفريق الرباطي، إذ خلق رفاق العميد إبراهيم النقاش، بعض المناورات الهجومية، كانت أخطرها في حدود الدقيقة السابعة، عن طريق اللاعب بابا توندي، من كرة تابثة جانبية.

وعاد نفس اللاعب في حدود الدقيقة 28، لينجح في هز شباك الحارس "الرباطي" محمد أمسيف، بتسديدة مركزة، من خارج منطقة الجزاء، منح بها التفوق لرفاقه في الجولة الأولى.

وفي مقابل ذلك، بقي أداء ومردود عناصر الفتح الرباطي محتشما، طيلة فترات النصف الأول للمواجهة، باستثناء كرة هجومية في الأنفاس الأخيرة، كان من خلالها يوسف أنوار، قريبا من هز شباك الحارس "الودادي" رضا التكناوتي.

وتبادل لاعبو الفريقين بعض محاولات التهديف مع بداية مجريات الجولة الثانية، إذ أتيحت أول محاولة للتهديف للمدافع بدر كادارين، في الدقيقة 55، قبل أن يرد عليه من جانب الفتح الرباطي، المهاجم عبد الرحيم مقران، بفرصة مماثلة في الدقيقة 58.

وتمكن وليام جيبور، من تعزيز النتيجة لفريقه الوداد في حدود الدقيقة 63، بتسديدة قوية هزم بها الحارس محمد أمسيف، قبل أن يضيف محمد أوناجم، الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، ليحسم رفاقه النقاط الثلاث، بعد أن بقيت تحركات ومناورات الفريق الرباطي، بعيدة عن مرمى الحارس التكناوتي، خلال مجمل فترات الشوط الثاني.

وحقق الفريق البيضاوي بهذه النتيجة، فوزه الثالث في البطولة، إذ رفع رصيده إلى النقطة التاسعة، مناصفة مع الفتح الرباطي والرجاء الرياضي والجيش الملكي ونهضة بركان.

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