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كُتّاب وآراء
شتويكوف: "ميسي الأسطورة" أفضل لاعب في العالم
أكد اللاعب البلغاري السابق خريستو شتويكوف، المتوج بجائزة الكرة الذهبية في عام 1994، من غواتيمالا أن نجم الكرة الأرجنتيني المعاصر، ليونيل ميسي، لاعب أسطورة، لكنه شدد على أن السبب هو أن بداخله شخص رائع.
وقال شتويكوف في ندوة تحفيزية لطلاب ببرامج تعليمية يروج لها صندوق الجمعية الوطنية للقهوة في غواتيمالا "أعرف ميسي منذ كان في أكاديمية لا ماسيا وكان لديه 12 عاما (...). القليلون يعلمون أن بداخل لاعب كرة مدهش مثله هناك شخص أكثر من رائع".
وشدد البلغاري، الذي واصل مديحه لنجم برشلونة وصاحب القميص رقم 10، على أن ميسي يمثل "أسطورة" وأنه "لا يوجد جدل حول أنه الأفضل" في العالم.
وحكى اللاعب السابق، الذي كان يعد المهاجم الأفضل في حقبة التسعينيات، للطلبة عن خبراته كلاعب وكيف بدأ مشواره مع كرة القدم، وكيف وصل لقيادة برشلونة للفوز بأول لقب له في كأس أوروبا في عام 1992 بقيادة يوهان كرويف مع البلاوغرانا الذي كان يعرف وقتها بـ"فريق الأحلام".
وقال شتويكوف إن الراحل كرويف (1947-2016) كان يبحث فقط عن الفوز سواء داخل أو خارج ملعبه، وأن الفريق تعلم الكثير منه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
كريستيانو أحسن منه بكثير في أي فريق يبرز قوته
ويستشكوف بصفته لاعب برشلوني كلامه صحيح