ثلاثة لاعبين مغاربة على "رادار" ترابزون التركي

هسبورت - عمر الشرايبي*

شَرعَت بعض الأندية الأوروبية في التحضير لمرحلة انتقالات اللاعبين الشتوية، التي ستنطلق مع مطلع السنة المقبلة، وذلك بانتداب موفديها إلى المغرب، لرصد تحرّكات بعض نجوم البطولة الاحترافية المحلية، في أفق تحضير عروض احترافية لأنديتهم، كما هو الشأن بالنسبة إلى نادي "ترابزون سبور" التركي الذي حل مبعوثوه في جولة عبر ملاعب المملكة، منذ نهاية الأسبوع المنصرم.

وعَلِمت "هسبورت" من مصدر مطلع، أن وفدا رفيع المستوى، مشكلا من نائب رئيس نادي "ترابزون سبور"، المسؤول عن الانتدابات وأحد مستشاري النادي، حل بمدينة الدار البيضاء، الأحد الماضي، من أجل متابعة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خصيصا، من أجل معاينة المدافع بدر بانون، عميد الفريق "الأخضر"، حيث من المنتظر أن يتم إعداد تقرير مفصّل عن اللاعب، في أفق تحضير عرض رسمي لضمّه خلال "المركاتو" المقبل.

وأَكَّد وكيل أعمال لاعبين مغربي، فضل عدم ذكر اسمه، في تواصل مع الجريدة، إنه بصدد التعامل مع النادي التركي، من أجل دراسة عدة ملفات خلال "المركاتو" الشتوي، كما هو الشأن بالنسبة إلى اللاعب وليد الكرتي، أحد نجوم فريق الوداد الرياضي، الذي حظي أيضا بمتابعة خاصة، خلال مباراة الأخير أمام الفتح الرياضي، أمس الاثنين، لحساب المباراة المؤجلة عن الجولة الرابعة من البطولة.

المتحدِّث نفسه، قال إن موفدي "ترابزون سبور" سيحلون، بمدينة طنجة، من أجل حضور مباراة الـIRT أمام "إلكيت سبور" التشادي، في إطار مباراة ذهاب الدور التمهيدي لكأس عصبة الأبطال الإفريقية، وإعداد تقرير شخصي عن اللاعب محمد فوزير، المحترف المغربي السابق لفريق النصر السعودي، الذي يعد أحد ألمع العناصر المحلية داخل البطولة المغربية، خلال الموسم الكروي الجاري، إذ من المرجّح أن يشهد "المركاتو" المقبل تغيير وجهته نحو أحد الأندية الأوروبية أو العودة إلى بطولات الخليج.

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