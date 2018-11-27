السطو المسلح يسجن لاعبا مغربيا 46 شهرا ببلجيكا

أوعنا بلعيد

أدانت محكمة "تورنهاوت" البلجيكية الدولي المغربي اسماعيل حميدات، اللاعب السابق لفريقي بريشيا وايس روما الإيطاليين، وقضت بحبسه 46 شهرا بعد تورطه في سلسلة من عمليات السطو المسلح في بلجيكا كشفت عنها كاميرات المراقبة.

وقالت "ذا الصن" الإنجليزية إن اسماعيل حميدات رغم كونه لاعبا موهوبا ويتقاضى دخلا شهريا محترما، فإن ذلك لم يمنعه من التورط في خمس عمليات سطو مسلحة في دولة بلجيكا تصدرت عناوين الصحافة الأوروبية بعد أن ألقى الأمن البلجيكي القبض عليه في شهر فبراير من السنة الجارية، رفقة شخص آخر متورط معه في عمليات السرقة.

واستمعت المحكمة إلى لاعب الوسط المغربي، الذي كلف روما 3.5 ملايين جنيه استرليني في عام 2016 مقابل التعاقد معه، بعد اتهامه بارتكاب خمس جرائم تحت التهديد بالسلاح على الرغم من أنه كان يحصل على 9000 جنيه إسترليني في الشهر.

وسرق حميدات، البالغ من العمر 23 عاما، رفقة شريكه، مبالغ نقدية في أربع عمليات سطو استهدفت محلات مراهنات وأسواقا ممتازة ومحطة بنزين.

ولم يتعظ اللاعب مما حدث معه في شهر فبراير من السنة الماضية عندما ألقى الأمن البلجيكي القبض عليه عقب قيامه بعمليته الأولى في مدينة تورنهاوت، شمال بلجيكا، ودفع ناديه الغرامة وتم إطلاق سراحه.

ولد حميدات في هولندا ولعب لعدد من الأندية الكبرى، منها كريستال بالاس الإنجليزي، وأندرلخت البلجيكي في مرحلة الناشئين، قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية مع بريشيا، ومنه إلى روما الذي أعاره أكثر من مرة، قبل أن يفسخ عقده معه.

ولعب مباراة واحدة مع المنتخب المغربي عام 2016، ورحل عن روما بعدما قام النادي الإيطالي بفسخ تعاقده معه، عقب انتهاء فترة إعارته لفريق فيستيرلو، ولكن دون إبداء أي أسباب. ولدى حميدات شقيق صغير يبلغ من العمر سبع سنوات، انضم الى مدرسة يوفنتوس الإيطالي.