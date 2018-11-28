أتليتكو مدريد يضع عينه على "الأخطبوط بونو"

أوعنا بلعيد

كشفت تقارير إخبارية إسبانية، أمس الثلاثاء، عن رغبة فريق أتليتكو مدريد في استعادة الدولي المغربي ياسين بونو، لاعب خيرونا، بغية الاستفادة من خدماته ابتداء من المركاتو الصيفي المقبل، عقب الأداء الكبير الذي أصبح يقدمه فوق البساط الأخضر وتطور مستواه رفقة ناديه الكتالاني.

وحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يريد ضم الحارس المغربي ياسين بونو في الانتقالات الصيفية المقبلة لينافس على حراسة مرمى الروخي بلانكوس، لا سيما أن يان أوبلاك، الحارس الأساسي، يتوقع أن يخرج من ناديه الحالي لخوض تجربة أخرى بعد أن بات مطمعا للعديد من الأندية.

وسينتهي عقد "الأخطبوط" المغربي المتألق رفقة خيرونا في 30 يونيو من السنة المقبلة، ولم يقدم بونو على تجديد عقده إلى الآن رغم إبداء إدارة خيرونا رغبتها في التجديد له في مرات عدة، وهو ما فتح التكهنات حول مستقبله وخروجه المرتقب من ناديه الحالي.

ويتابع مسؤولو الروخي بلانكوس التطور الكبير الحاصل في مستوى الحارس المغربي منذ خروجه من الفريق سنة 2014، ويريدون استعادته في الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما راكم تجربة مفيدة ساهمت في صقل موهبته وتطوير مستواه.