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الرئيسية | رياضة | مزراوي: أقرأ القرآن والأدعية قبل مباريات "الأسود"

مزراوي: أقرأ القرآن والأدعية قبل مباريات "الأسود"

مزراوي: أقرأ القرآن والأدعية قبل مباريات "الأسود"
أوعنا بلعيد
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 12:03

اعترف الدولي المغربي نوصير مزراوي، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، بأن المباريات التي يخوضها بقميص أسود الأطلس تختلف بشكل كبير عن مواجهات فريقه أمام الأندية الأوروبية، كاشفا أنه يستعين بقراءة القرآن والأدعية قبل خوض أي مباراة دولية تبركا بكلام الله.

وقال نصير مزراوي، في تصريح لموقع "Volkskrant" حول مقارنته بين كرة القدم التي يقدمها ويلعبها رفقة أجاكس وبين مواجهات المنتخب المغربي في المنافسات القارية: "كرة القدم في إفريقيا مختلفة جدا عن الكرة التي نلعبها هنا في أجاكس أمستردام"، وأضاف: "مباريات المنتخب المغربي في إفريقيا أكثر قوة وأكثر شدة".

وحول كيفية استعداده نفسيا لخوض المباريات الدولية بعد استدعائه إلى المنتخب من قبل الفرنسي هيرفي رونار، رغم إغراءات رونالد كومان، مدرب الطواحين الهولندية، قال مزراوي: "قبل الدخول إلى أرضية الملعب، نقوم بقراءة القرآن والأدعية في غرفة تغيير الملابس، تتم القراءة باللغة العربية، وهي مختلفة عن اللهجة المغربية، ولكن أفهم الآيات والأدعية؛ فقد تعلمت ذلك في السابق أثناء ذهابي إلى المساجد هنا".

يشار إلى أن اللاعب نصير مزراوي استعاد مكانته الرسمية ضمن خطط الفرنسي هيرفي رونار، مدرب الأسود، الذي بات يعتمد عليه كورقة تكتيكية أساسية بعد مستواه الكبير رفقة أجاكس أمستردام الذي جعل مسؤولي المنتخب الهولندي يلحون في طلبه ومحاولة اقناعه بالدفاع عن قميص بلدهم، وهو ما رفضه الظهير الأيمن المتألق ليلبي نداء قلبه ويختار المغرب عن قناعة تامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الرحماني الأربعاء 28 نونبر 2018 - 12:06
تبارك الله. لكن الملاحدة سيهاجمونه. لأنهم لا يعجبهم المتدينون
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-4
2 - الواقعي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 12:25
تحس انه اجنبي اعتنق الاسلام.غريب
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-10
3 - RAMO الأربعاء 28 نونبر 2018 - 12:26
جميل أن تقرأ القرآن .
ولكن لا علاقة هذا بذاك ، لأنك تلعب
مع مخلوقات الله ، و لو إستجاب لهم
فلن يوجد في الدنيا منهزما، و ستفوز
جميع الدول بكأس العالم أو لا أحد .
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-3
4 - youssef الأربعاء 28 نونبر 2018 - 12:32
الله يسهل عليك، ما دمت تخاف الله، لن تفشل و لن يصيبك مكروه.
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2
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