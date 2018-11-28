مزراوي: أقرأ القرآن والأدعية قبل مباريات "الأسود"

أوعنا بلعيد

اعترف الدولي المغربي نوصير مزراوي، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، بأن المباريات التي يخوضها بقميص أسود الأطلس تختلف بشكل كبير عن مواجهات فريقه أمام الأندية الأوروبية، كاشفا أنه يستعين بقراءة القرآن والأدعية قبل خوض أي مباراة دولية تبركا بكلام الله.

وقال نصير مزراوي، في تصريح لموقع "Volkskrant" حول مقارنته بين كرة القدم التي يقدمها ويلعبها رفقة أجاكس وبين مواجهات المنتخب المغربي في المنافسات القارية: "كرة القدم في إفريقيا مختلفة جدا عن الكرة التي نلعبها هنا في أجاكس أمستردام"، وأضاف: "مباريات المنتخب المغربي في إفريقيا أكثر قوة وأكثر شدة".

وحول كيفية استعداده نفسيا لخوض المباريات الدولية بعد استدعائه إلى المنتخب من قبل الفرنسي هيرفي رونار، رغم إغراءات رونالد كومان، مدرب الطواحين الهولندية، قال مزراوي: "قبل الدخول إلى أرضية الملعب، نقوم بقراءة القرآن والأدعية في غرفة تغيير الملابس، تتم القراءة باللغة العربية، وهي مختلفة عن اللهجة المغربية، ولكن أفهم الآيات والأدعية؛ فقد تعلمت ذلك في السابق أثناء ذهابي إلى المساجد هنا".

يشار إلى أن اللاعب نصير مزراوي استعاد مكانته الرسمية ضمن خطط الفرنسي هيرفي رونار، مدرب الأسود، الذي بات يعتمد عليه كورقة تكتيكية أساسية بعد مستواه الكبير رفقة أجاكس أمستردام الذي جعل مسؤولي المنتخب الهولندي يلحون في طلبه ومحاولة اقناعه بالدفاع عن قميص بلدهم، وهو ما رفضه الظهير الأيمن المتألق ليلبي نداء قلبه ويختار المغرب عن قناعة تامة.