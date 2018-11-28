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كُتّاب وآراء
الجامعة تنعش خزينة الحسنية وطنجة بـ52 مليون
سينعش فريقا حسنية أكادير واتحاد طنجة خزينتهما بمبلغ 52 مليون سنتيم، وهي القيمة المالية التي خصصتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مقابل نقل مباراتيهما برسم الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.
وسيستفيد فريق اتحاد طنجة، الذي يخوض أول مغامرة إفريقية له بعدما توج الموسم الماضي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية، من مبلغ 30 مليون سنتيم، عند استقباله لفريق إليكت سبور التشادي، برسم الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، خلال المواجهة التي سيتحضنها المركب الرياضي بمدينة البوغاز.
من جانبه، سيحصل فريق حسنية أكادير، العائد إلى الأجواء الإفريقية، على مبلغ 22 مليون سنتيم، عند استضافته لفريق الحرس الوطني من النيجر، برسم ذهاب الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الإفريقي "الكاف".
يشار إلى أن فريق اتحاد طنجة يشارك في مسابقة دوري الأبطال لأول مرة بعد أن قاده إدريس المرابط، المدرب المغربي المقال من منصبه، إلى تحقيق لقب البطولة الوطنية للقسم الأول الموسم الماضي؛ بينما أعفي فريق الوداد الرياضي من خوض منافسات هذا الدور رفقة سبعة أندية إفريقية، في حين أن حسنية أكادير ضمن مشاركته بكأس "الكاف" بعد احتلاله المركز الثالث بالبطولة الاحترافية.