24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأميرة أستريد في الرباط
- دفاع سائق "قطار الموت" يطالب بالعُلبة السوداء والفيديوهات المحذوفة
- حسابات فيسبوكية مزيفة
- وفاة مبتكر الرسوم المتحركة الشهيرة "سبونج بوب"
- داء "السيدا" يفتك بـ20 ألف مغربي .. ونشطاء يشْكون شُح التمويل
داء "السيدا" يفتك بـ20 ألف مغربي .. ونشطاء يشْكون شُح التمويل (5.00)
رصيف الصحافة: جبهة البوليساريو تدشن منشآت في أمهيريز وتفاريتي (5.00)
"غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 (5.00)
المملكة تتراجع في "الازدهار" باحتلال المرتبة 103 ضمن مؤشر عالمي (5.00)
- التوفيق يدعو المحسنين المغاربة إلى ترميم وإصلاح المساجد المغلقة - (125)
- شركات المحروقات تخفض أسعار البنزين والغازوال بنصف درهم - (114)
- عسكري جزائري: صمت "المرادية" مقبول .. ومبادرة المغرب "مبهمة" - (86)
- "غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 - (73)
- رصيف الصحافة: جبهة البوليساريو تدشن منشآت في أمهيريز وتفاريتي - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كولومبيا ترحب بـ"نهائي ليبرتادوريس" على أرضها
اقترح عمدة مدينة ميديين الكولومبية، فيديريكو جوتيريز، استضافة مدينته لمباراة العودة لنهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس؛ التي ستجمع بين ناديي ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين.
المسؤول الكولومبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب: "نقترح ميديين كمسرح لكرة القدم التي تلعب في أجواء سلمية".
اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أعلن أن هذه المباراة، التي تم تأجيلها بسب وقوع أعمال عنف، ستقام، في أحد يومي الثامن أو التاسع من دجنبر المقبل، خارج الأرجنتين لدواعي أمنية.
وقامت مجموعة من جماهير ريفر بليت، قبيل مباراة السبت الماضي، بالهجوم على حافلة لاعبي بوكا جوينورز لدى وصولها إلى ملعب مونومينتال، بإلقاء الحجارة والزجاجات عليها، مما تسبب في إصابة بعض من لاعبي الفريق المنافس.
وتعادل الفريقان بهدفين في كل شبكة خلال مباراة الذهاب التي أقيمت في مطلع نونبر الجاري على ملعب بومبونيرا، ومن المنتظر أن يتخذ "كونميبول" قراره بشأن موعد ومكان إقامة المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة.