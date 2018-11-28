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الرئيسية | رياضة | كولومبيا ترحب بـ"نهائي ليبرتادوريس" على أرضها

كولومبيا ترحب بـ"نهائي ليبرتادوريس" على أرضها

كولومبيا ترحب بـ"نهائي ليبرتادوريس" على أرضها
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:08

اقترح عمدة مدينة ميديين الكولومبية، فيديريكو جوتيريز، استضافة مدينته لمباراة العودة لنهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس؛ التي ستجمع بين ناديي ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين.

المسؤول الكولومبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب: "نقترح ميديين كمسرح لكرة القدم التي تلعب في أجواء سلمية".

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أعلن أن هذه المباراة، التي تم تأجيلها بسب وقوع أعمال عنف، ستقام، في أحد يومي الثامن أو التاسع من دجنبر المقبل، خارج الأرجنتين لدواعي أمنية.

وقامت مجموعة من جماهير ريفر بليت، قبيل مباراة السبت الماضي، بالهجوم على حافلة لاعبي بوكا جوينورز لدى وصولها إلى ملعب مونومينتال، بإلقاء الحجارة والزجاجات عليها، مما تسبب في إصابة بعض من لاعبي الفريق المنافس.

وتعادل الفريقان بهدفين في كل شبكة خلال مباراة الذهاب التي أقيمت في مطلع نونبر الجاري على ملعب بومبونيرا، ومن المنتظر أن يتخذ "كونميبول" قراره بشأن موعد ومكان إقامة المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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